Els Bombers engresquen els gironins a donar sang

Girona viu avui una jornada festiva i solidària gràcies a la tradicional col·laboració dels Bombers i el Banc de Sang i Teixits, que un any més engresquen els gironins a fer el gest altruista de donar sang.

Des de primera hora del matí, el tràiler equipat del Banc de Sang ja acumulava cues llargues de voluntaris que venien a donar sang i, a més, ja hi havia un centenar de persones que prèviament ja s’hi havien apuntat. Moltes de les persones que feien cua explicaven que passejaven per la zona i s’havien apropat atrets per alguna de les actuacions que organitzaven els Bombers i desconeixien que es podia donar sang.

Manoli López, bombera i organitzadora de la jornada, destacava que les activitats estan tenint «molt bona acollida» i destacava que la presència dels bombers «sempre atrau a la població». L’organització conjunta d’aquesta jornada ha arribat a la desena edició i té per objectiu aconseguir el màxim de donacions de sang durant els mesos de març i abril, coincidint pels volts de Setmana Santa, per mantenir les reserves en uns nivells òptims.

En el cas de Girona, entre aquest matí i la tarda es faran activitats per a infants i famílies com una batucada, un espectacle de màgia i bombolles, una classe magistral de dansa o un concert final de festa. Els Bombers de la Generalitat també han organitzat una exhibició del grup caní de recerca i un exercici de rescat en alçada, que es farà aquesta tarda.

«Aquest any hem escollit el dissabte en comptes de divendres perquè pugui venir més gent i la veritat és que hi ha una bona resposta», manifestava López.

Una altra de les novetats d’enguany és la col·laboració de la gelateria Rocambolesc. Cada persona que doni sang rebrà un tiquet bescanviable per una terrina de gelat a la botiga. «Ens va molt bé que s’impliquin altres persones, avui també han vingut els Mossos d’Esquadra, la Policia Local i Protecció Civil», matisava López.

La campanya, que encara segueix, compta amb la implicació de 30 parcs de bombers de tot Catalunya que donen suport a la trentena de campanyes de donació de sang que hi haurà organitzades a tot el territori per aconseguir sumar més de 3.500 donacions de sang.