Talls de circulació a Girona, demà, pel pas de la Volta Ciclista a Catalunya

Demà dimarts hi haurà diferents afectacions en la circulació de vehicles a Girona a causa del pas de la segona etapa de la Volta Ciclista a Catalunya masculina. La cursa entrarà a la ciutat per La Creueta i anirà fins a Sarrià de Ter, passant pels carrers d’Emili Grahit i del Riu Güell, l’avinguda de Josep Tarradellas i Joan i la rotonda de la plaça de la Vila de Perpinyà. Els talls dels carrers seran entre la una i les dues de la tarda.

El carrer d’Emili Grahit estarà tallat en els dos sentits de la marxa. En canvi, el tram del passeig d’Olot i del carrer del Riu Güell per on passarà la Volta estarà tallat només en un dels sentits de la marxa. Pel que fa a l’avinguda Tarradellas, el tram de la rotonda de Santa Eugènia fins a la rotonda de Fontajau estarà tallat només en un sentit de la marxa; i d’aquesta rotonda fins al giratori de la plaça de la Vila de Perpinyà no es podrà circular per cap dels sentits de la marxa.

Tots aquests carrers quedaran tallats a partir de les la una i fins a les dues o fins que hagi passat l’últim ciclista de la cursa. També estaran tallats els trams dels carrers que desemboquen en aquestes vies. S’han establert diferents rutes alternatives per al desviament dels cotxes. Els vianants tampoc podran creuar els carrers per on transcorre la cursa, des de l’inici del pas de la Volta fins al pas de la bandera verda que indica el final del grup de corredors.

Pel que fa als aparcaments, estarà prohibit estacionar en els carrers per on passa la Volta des de mitjanit fins a les dues de la tarda, aproximadament. Tampoc es podrà deixar el vehicle en algunes de les vies més properes a Emili Grahit, a Riu Güell i a l’avinguda de Josep Tarradellas i Joan. En concret, estarà prohibit estacionar en trams dels carrers d’Ullastret, de Joaquim Ruyra i Oms, de Mossèn Baldiri i Reixac, del Cor de Maria, de Pere Compte, de Narcís Monturiol, de Josep Viader i Moliner i de Pau Casals.

Pel que fa als guals que hi ha a les vies afectades, no es podrà entrar o sortir de l’aparcament entre la una i les dues. Per accedir a l’Hospital Trueta es podrà fer per l’avinguda de França, des de la rotonda del pont de Pedret. Els talls comportaran afectacions també en el transport públic urbà.