Roben 3.000 euros i objectes d'un cotxe aparcat a l'AP-7 a Aiguaviva i els arresten a Montcada

Els Mossos d’Esquadra han detingut tres homes que acabaven de robar en un vehicle aparcat a l’AP-7 a Aiguaviva.

Els arrestats tenen 36, 41 i 40 anys i estan acusats de ser els presumptes autors d’un delicte de robatori a interior de vehicle. Tots tres ja comptaven amb antecedents policials per fets similars

Els fets van ocórrer el dia 14 de març a l’autopista AP-7 a l’àrea del Gironès sud -quilòmetre 70,5- a Aiguaviva cap a les dues del migdia, quan tres homes es van acostar a un vehicle que es trobava aparcat i van trencar el vidre de l’acompanyant. De l’interior van sostreure una maleta amb roba i una bossa d’esport amb efectes personals i 3.000 euros en efectiu. Ràpidament, els tres individus van pujar a un altre cotxe i van fugir del lloc.

Els Mossos en ser alertats dels fets i en arribar al lloc dels fets, van comprovar-los i amb la descripció facilitada van iniciar una recerca per tal de localitzar els autors.

Poca estona més tard, una patrulla de l’Àrea Regional de Trànsit de la Regió Policial Metropolitana Nord que circulava per la C-33, ja en terme municipal de Montcada i Reixac, van detectar uns homes que llançaven una maleta dins d’uns contenidors. Els agents es van aturar i van comprovar que havien llençat objectes que coincidien amb els que havien sostret poc abans a l’àrea del Gironès. Per aquest motiu, els van detenir com a presumptes autors d’un robatori a l’interior de vehicle.

La maleta recuperada / Mossos

Els detinguts, que tenien antecedents policials per fets similars, van passar el dia 15 de març a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Cerdanyola del Vallès.