Els robatoris a les carreteres gironines es disparen

La xarxa viària segueix essent un punt molt atractiu pels delinqüents. Una mostra d'això són els furts i robatoris que s'hi produeixen i que porten de corcoll als Mossos d'Esquadra.

L'autopista AP-7 és l'espai més freqüentat per aquests lladres i hi cometen sobretot furts però també robatoris com ara a interior de vehicles o violents. Els casos s'han disparat i de fet, els fets han crescut en un any amb un 67% passant de 340 el 2022 a 568 el 2023.

Una mostra que l’activitat no s’atura són les dades del 2023: va tancar amb 120 robatoris amb força a l'interior de vehicles, 184 furts -78 van ser lleus- i 148 furts a interior de vehicles (77 de lleus-. També es van produir 47 robatoris amb violència i intimidació i 69 robatoris amb força. La major part, per tant, correspon a fets relacionats a interior de vehicles, siguin furts o robatoris, així ho mostren les dades públiques dels Mossos d’Esquadra sobre aquests delictes comesos a la xarxa viària. Per exemple, els robatoris a interior de vehicles gairebé s'han duplicat passant de 69 a 120 en un any o els furts a interior vehicles has escalat dels 93 a 148 al 2023.

Per abordar aquesta problemàtica a banda dels agents de l’Àrea Regional de Trànsit (ART) que patrulles per la xarxa viària i es troben amb aquest tipus de fets, els Mossos compten amb la Unitat Operativa de Mobilitat (UOM), que depèn de la Divisió de Transport i la Comissaria General de Mobilitat, que vetlla per la seguretat a les vies ràpides.

El rei: el furt

Com es pot analitzar observant les dades, els furts ocupen bona part de la feina de la policia sobretot en àrees de servei o de descans. Aquest tipus de robatori el solen perpetrar grups ja especialitzats i molts dels lladres solen ser multireincidents. L'estiu és quanta més activitat generen, ja que s'alimenten sobretot de víctimes que són turistes. I és que aquests viatgers sovint acaben d'arribar a terres gironines des del seu país per l’autopista i porten diners al cim. Aquests solen emportar-se la bossa de mà de les víctimes i es queden amb els diners.

També hi ha l’anomenat furt el descuit, que consisteix que els lladres es fixen per exemple en una família que descansa en una àrea de servei, els envolta i sostreuen la bossa de mà que havia deixat una de les persones a terra.

Un dels casos, però que darrerament porta molta feina a la policia són els que furts pel mètode del peruà. Aquests actuen a la zona del voral i seleccionen la víctima en una àrea o quan circula per la via; se li posen al darrere, li assenyalen la roda com si l’hagués punxada i acaba al voral aturat. Aquest robatori consisteix en que un dels furters parla amb la víctima i l’altre li roba, i marxen.

Aquests són els tipus de robatoris que s’han donat sobretot els darrers mesos a Girona i en algun cas, hi ha hagut algun ensurt. Els lladres, però no solen ser violents. Tot i això, cal dir que hi ha hagut algun cas que ha acabat amb més problemes dels previstos per a les víctimes, que han acabat intimidades i fins i tot, amb algun fet violent.

A la xarxa viària, especialment a l'AP-7 també hi ha els anomenats "teloners", uns lladres i organitzacions que roben la càrrega dels camions aparcats sobretot en àrees de servei de la via ràpida. Solen utilitzar vehicles de lloguer o robats per cometre els fets delictius.

N'hi ha hagut alguns que fins i tot han acabat en robatori violent, ja que el xofer se n'ha assabentat i ha acabat amenaçat fins i tot amb arma de foc.

Enxampats robant a uns turistes en una àrea de servei del Montseny Els Mossos han detingut tres multireincidents per robar en un vehicle estranger aturat a una àrea de servei del Montseny, la de Llinars del Vallès. Els agents van enxampar-los en ple robatori quan s’emportaven objectes per valor d’uns 14.000 euros. El cas es remunta al dijous passat 14 de març cap a les 5 de la tarda, una patrulla no uniformada dels Mossos d’Esquadra, que es trobava realitzant tasques de prevenció de robatoris a l’àrea de servei va observar com un cptxe amb matrícula estrangera estacionava a l’aparcament i els seus ocupants es dirigien a la cafeteria. Tot seguit, un altre turisme va aparcar al costat del vehicle. D’aquest n van sortir dues persones i una tercera es va quedar al seient del conductor. Una va obrir una de les portes posteriors del vehicle estranger i va començar a sostreure objectes i els va posar a dins de l’altre. La patrulla dels Mossos en observar aquests fets, es va dirigir cap als dos turismes. En identificar-se com a policies, els tres lladres van intentar fugir, però van ser interceptats. Entre els objectes que es van trobar dins del vehicle dels lladres, que era de lloguer, hi havia dos ordinadors portàtils, una càmera, dues targetes bancàries, roba i altre material informàtic. Part d’aquests objectes van ser reconeguts per les víctimes estrangeres com a seus.

