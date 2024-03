El Consorci de les Gavarres destina 420.000 euros en accions centrades en la sequera i l'ús social del massís

El Consorci de les Gavarres destinarà aquest 2024 més de 420.000 euros en 68 accions destinades al manteniment del massís. En concret, se centraran en la sequera i l'ús social que de l'espai natural. En aquest sentit, des del Consorci destaquen que mantindran la promoció en l'àmbit educatiu, que el 2023 ja va assolir una xifra important amb 2.500 participants. Entre les accions aprovades destaquen les de l'àrea de patrimoni natural, que suposen un 26 % del pressupost. A banda, es preveu una millora forestal en hàbitats prioritaris, de suport a la silvopastura per prevenir incendis, i el seguiment de grups clau per a la biodiversitat a l'espai, que en el context actual de sequera es troben en una situació preocupant de pèrdua d’hàbitats.

El manteniment de punts d’interès per als visitants, la senyalització o la millora del paisatge com el puig Cargol, on s'eliminaran les restes d'una urbanització fallida els anys setanta, són algunes de les accions més rellevants. El servei educatiu del Consorci, que el darrer curs va assolir un rècord d’usuaris en arribar als 2.500 participants, és l’activitat principal en relació a l’àrea educativa del Consorci.

Així doncs, aquest servei es reforça amb una línia d’actuacions més àmplia, com la recuperació del premi Assumpta Fabré, de treballs de recerca de batxillerat, el suport a un projecte conjunt de les Escoles Verdes, el camp de treball per a joves o la creació de nous materials didàctics per enriquir l’oferta educativa de l’entitat. El president del Consorci i alcalde de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, Dani Encinas, assenyala que l’objectiu és el manteniment del massís i la voluntat de “seguir contribuint en la preservació” d’aquest espai natural.

També es recuperaran elements patrimonials d’interès etnològic. En aquest aspecte, es preveu una actuació en una sínia de fusta a Sant Pol, per salvar-la del deteriorament que pateix actualment i fer-la visitable de manera puntual. Finalment, l’àrea de desenvolupament local, que des de finals de 2023 compta amb una agent d’ocupació i desenvolupament local (AODL) finançat pel SOC, continua tenint com a actuació més destacable el Festival Art & Gavarres, que aquest any arribarà a la 7a edició.

Altres línies del pla de treball són continuar promovent el turisme de qualitat i desestacionalitzat amb activitats d’interès etnològic, i donar suport a petits productors agroalimentaris en la difusió i comercialització, en col·laboració amb altres administracions del territori.

Cal destacar que la majoria dels fons que s’hi invertiran, 326.214 euros del total, són propis del Consorci de les Gavarres.