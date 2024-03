Els impulsors de la nova sala de festes de Girona compren l’edifici annex per enderrocar-lo

Els impulsors d’una sala de festes i concerts al pont de la Barca de Girona han comprat l’immoble que hi ha just al costat de la nau on tenen previst obrir la seva activitat d’oci nocturn. L’existència d’aquesta finca, amb la presència d’un ocupa vivint-hi a l’interior, és el que va portar l’Ajuntament a denegar la llicència d’obres i ús als responsables de la possible sala. En un escrit de 4 de gener d’aquest any van fer saber d’aquesta adquisició al consistori. Això però, no els va servir per obtenir el permís que es va acabar denegant el 2 de febrer. Ho han confirmat fonts municipals. En aquells moments, els interessats van exposar que l’edifici serviria de magatzem. Aleshores també apuntaven que renunciaven a l’habitabilitat que pugui tenir aquesta finca.

L’Ajuntament de Girona va mantenir que la normativa municipal vigent impedeix que es faci un equipament d’aquestes característiques si hi ha continuïtat amb un habitatge i algú que en fa ús, com es va comprovar, encara que no estigui empadronat i que l’immoble no tingui cèdul·la d’habitabilitat.

Fa tres setmanes però i amb la llicència ja denegada, ara els responsables de la societat que impulsa aquesta activitat han sol·licitat poder enderrocar aquest edifici. El regidor d’Urbanisme de Proximitat de Girona, Lluís Martí, ha explicat que estan estudiant la petició.

Mentrestant, des de l’Associació de Veïns de Sant Ponç, la seva presidenta Cristina Fernández, ha alertat en una entrevista a Girona FM que estan seguint al detall tots els passos que s’estan fent i que si troben qualsevol irregularitat que permeti concedir la llicència, portaran el cas a la Fiscalia. Des d’aquesta associació de veïns com des de Fontajau s’han oposat frontalment a aquesta activitat d’oci nocturn des que es va saber que volien obrir la sala de festa sota el nom d’Alter, jugant amb la paraula alternatiu i el riu Ter. Van recollir firmes alertant que aquesta sala, amb capacitat per quasi 700 persones, provocaria problemes en la mobilitat als dos barris i l’existència de «botellons» a tot l’entorn, inclosa la llera del riu Ter, un espai protegit.

El regidor d’Urbanisme de Proximitat ha ressaltat que si els responsables del negoci tornen a demana la llicència tornaran a estudiar el cas: «Es tramitaria com totes les altres, si hi ha una nova sol·licitud». En tot cas ha conclòs que no vol «entrar en elocubracions».

Fa uns mesos, el mateix Lluís Martí va aclarir que en aquell sector, des de l’any 2002, sí que és compatible l’ús residencial amb el d’un local com el que es projectava perquè així ho van aprovar el socialistes fa més de dues dècades. I va insistir en què la raó de la denegació era la presència d’aquest ocupa vivint en un espai a tocar de la nau.

Subscriu-te per seguir llegint