L’Expojove, un saló «cada cop més consolidat i una eina pels joves»

El saló de la formació i de l’ocupació de les comarques gironines, l’ExpoJove, ha tancat avui la seva 18ª edició complint les previsions de visitants amb unes 6.000 persones durant tres dies al Palau de Fires de Girona, segons detalla l'organització, i incorporant per primera vegada professionals de diferents sectors i oficis. Entre el 20 i el 22 d’aquest mes de març, l’esdeveniment ha donat cabuda a 88 expositors i ha organitzat prop d’un centenar de xerrades i tallers (una trentena al dia) que s’han omplert de participants.

Coralí Cunyat, directora de Fira de Girona, fa una valoració positiva d’una nova edició de l’ExpoJove, “un esdeveniment cada cop més consolidat i alhora una eina al servei dels joves. És un orgull ser els promotors d’aquesta fira, que en el fons té un esperit diferent a la resta perquè té la voluntat d’ajudar i orientar els més joves en una etapa personal difícil que sol estar marcada pels dubtes a l’hora de prendre decisions importants que poden marcar bona part del seu recorregut vital”. Ha mostrat també la seva satisfacció de “compartir l’organització” amb l’Ajuntament de Girona, el Consell Comarcal del Gironès i la Generalitat de Catalunya, el que esdevé una “feina transversal” que permet “crear un producte diferent a la resta de salons d’ensenyament i de joventut. L’ExpoJove és interessant perquè posa en valor les professions i els oficis, per després donar a conèixer què hi ha al seu darrere i quin són els diferents itineraris formatius existents”.

El públic principal han estat un any més els estudiants, la majoria dels quals alumnes de quart curs d’ESO. També ha enfocat la seva activitat a les famílies, professorat i tutors. A tots ells i durant tres dies, se’ls han ofert propostes d’estudis i formació per a l’etapa posterior a l’ensenyament obligatori: batxillerat, cicles de formació professional, cicles d’arts plàstiques i disseny, ensenyaments esportius, programes de formació i inserció, i formació de persones adultes amb l’objectiu de consolidar-se com un punt de referència per a la formació que va més enllà dels 16 anys. Estudis universitaris i de nivell superior han compartit espai amb propostes sobre cursos d’idiomes i assessorament per als joves, entre d’altres alternatives. El saló ha pretès donar suport als joves, pares i mares, professors, treballadors, emprenedors i a totes les persones en situació d’atur que volen ampliar o reprendre els seus estudis. De dimecres a divendres, en diferents sales habilitades s’han dut a terme unes xerrades i tallers sobre formació, ocupació i recursos.

La Taula d’Impuls de la Formació Professional i la implicació del Consell Comarcal

La principal novetat de la 18ª edició de l’ExpoJove ha estat la presència dels membres de la Taula d’Impuls de la Formació Professional a les comarques gironines. Va ser creada fa dos anys i està integrada per la Generalitat de Catalunya. D’aquesta manera, per primera vegada professionals de diferents oficis i sectors han donat a conèixer la seva feina i què hi ha al darrere, a part de mostrar tots els itineraris possibles mitjançant tallers, xerrades i demostracions. S’hi han implicat 7 gremis i 9 empreses que han compartit les seves experiències, han explicat les oportunitats laborals que ofereix el seu sector i han apropat als joves el seu ofici.

Laia Cañigueral, delegada territorial del Govern de la Generalitat a Girona, ha celebrat el bon funcionament del canvi de model que s'ha plantejat aquest any i que ha incorporat, per primera vegada, professionals de diferents sectors i oficis a la fira. “Estem molt contents de com ha funcionat el nou format i també la implicació dels gremis i les empreses que hi han participat explicant i mostrant les seves professions i oficis al jovent. Ha estat una bona experiència, volem agrair la implicació de tothom i esperem que hagi estat útil per a tots els i les joves que aquests dies s'han apropat als diferents estands, que és del que es tractava".

La Generalitat de Catalunya hi ha estat àmpliament representada amb diferents departaments, entre els quals Ensenyament, Joventut, Treball i Interior, amb una vintena d’estands que engloben 24 famílies professionals. Interior, per exemple, hi ha participat després de molts anys sense fer-ho amb membres dels Mossos d’Esquadra, els Bombers i els Agents Rurals.

El Consell Comarcal del Gironès, un dels organitzadors del saló, també hi ha estat representat a través de la seva Àrea de Joventut amb l’objectiu d’informar sobre totes les activitats, sortides i tallers que actualment hi ha en funcionament a la comarca. La seva Consellera Comarcal de Joventut, Maria Sánchez i Canaleta, explica que “en aquesta 18ª edició de l’ExpoJove hem consolidat l’espai de joventut Gironès, així com les activitats de formació i orientació per a persones joves. Enguany, ha comptat amb un servei d’orientació professional i d’atenció emocional. Així com activitats de taules rodones enfocades amb l’esport i l’alimentació. A l’espai hi han participat totes les professionals de joventut del Gironès i agraïm la implicació de totes elles i de tot”.