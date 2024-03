El PSC proposa un conveni entre Fira de Girona i l'aparcament municipal de la plaça Miquel de Palol

El PSC-Girona pel Canvi ha proposat un conveni entre la Fira de Girona i l’aparcament municipal de la plaça Miquel de Palol perquè les multes que es van posar als expositors del Fòrum Gastronòmic no es tornin a repartir. «És imperatiu preservar la Devesa, respectar els seus usos i no permetre allò que no es pot fer, però també és important vetllar per la viabilitat de la Fira de Girona i afavorir l’activitat econòmica de la ciutat», va explicar la portaveu socialista, Sílvia Paneque.

Així, el PSC ha posat sobre la taula una possible solució perquè en pròxims actes de Fira de Girona es pugui donar el servei d’aparcament als organitzadors i que a la vegada prevalgui la conservació i preservació de la Devesa com a Bé Cultural d’Interès Nacional. A part de fer servir aquest aparcament municipal, també proposen utilitzar «part del Triangle del Ter».

A part, els socialistes lamenten la manca de planificació del govern municipal, que durant els dies del Fòrum Gastronòmic va inhabilitar places d’aparcament públic a la zona de la Fira de Girona per pintar-les i que va agreujar el problema de l’aparcament. «El futur de Fira de Girona és un tema cabdal per a la ciutat, fa temps que anem dient que aquest implica fer de la mateixa un espai polivalent on es puguin celebrar per exemple concerts o congressos de petita o mitjana capacitat», conclou Paneque.