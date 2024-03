Més de 600 multes en tres dies als cotxes del Fòrum Gastronòmic aparcats a la Devesa

La policia municipal de Girona ha multat per tercer dia consecutiu tots els vehicles que han aparcat al camp de Mart de la Devesa i que participaven al Fòrum Gastronòmic. Els cotxes estacionaven en un espai on, a l'entrada, s'hi podia llegir: "Pàrquing Fòrum". Els vehicles també tenen una acreditació al vidre on hi posa "Pàrking". El responsable d'un expositor sancionat, d'un celler de Vilafranca de Penedès, ha explicat que porta ja tres multes. Una de 200 euros i dues de 100 euros. Avui s'ha sancionat per no respectar una senyal vertical que prohibeix aparcar, segons ha explicat un agent de la policia a aquest diari.

L'empresa d'aquest expositor va pagar 45 euros a l'organització aprofitant un servei que els hi oferia: aparcament. Assenyala que l'organització els ha garantit que es farà càrrec de totes les sancions que s'estan posant si aporten una còpia. Per això ha seguit aparcant cada dia a l’espai que se’ls indicava quan feien l’adquisició del servei d’aparcament. L'any passat també va ser al Fòrum i va pagar i aparcar sense cap problema.

La policia municipal ha posat més de 200 multes cada un dels tres dies de l'esdeveniment gastronòmic. La suma arriba, almenys, a 600 denúncies.

"Indignació" a l'Associació d'Hostaleria

Aquest regutizell de sancions ha "indignat" l'Associació d'hostaleria de Girona. "La celebració s'ha vist entelada per l'actuació de les autoritats locals, que han imposat multes a diversos expositors, quan hi havia un acord de l’organització amb l’Ajuntament, per tal que els expositors poguessin aparcar a Camp de Mart", han explicat en un comunicat. El seu president, Xavier Garcia, ha etzibat: "Hem invertit temps i recursos per participar en aquest esdeveniment, i rebre multes sense una justificació clara és totalment inacceptable”.

Un vehicle multat que llueix l'acreditació on s'hi permet l'accés al "pàrking". / Tapi Carreras

Rerafons polític

A darrera de tot plegat hi hauria un decret del regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot. El 23 de gener va signar un document on recordava que al parc només s'hi podria aparcar per fer la càrrega i descàrrega. Cot és de Guanyem la mateixa formació que la regidora de Seguretat, Sílvia Aliu, i que l'alcalde Lluc Salellas. Per contra, l'àrea de Promoció Econòmica està en mans de Junts i l'encapçala Gemma Geis.

Des de l'Ajuntamnet i des de l'organització s'ha decidit guardar silenci davant d'aquesta situació, possiblement per evitar tensionar més les relacions en públic. Ben diferent del primer dia quan el director del Fòrum, Jami Matamala va assegurar que tenen un conveni amb l'Ajuntament que detallava que poden aparcar vehicles al Camp de Mart. Sobre el decret, va admetre que «es contradiuen». Mentrestant, fonts municipals indicaven que la situació havia quedat «aclarida» amb l'organització i que es treballava «per millorar la comunicació entre les dues parts».

Al Pla d'Usos del parc, aprovat el 2010 i caducat des de fa dos anys perquè tenia vigència durant dotze anys, no s'hi prohibeix aparcar específicament.

No obstant des del primer dia, la policia i l'Ajuntamnet han rebut trucades dels veïns trucant alertant que hi havia cotxes estacionats i que no estava permès en ser el parc un Bé Cultural d'Interés Nacional.