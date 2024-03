L'hospital Trueta de Girona valora una nova tècnica amb cirurgia menys invasiva per a casos de càncer de pròstata

Els professionals del Servei d'Urologia de l'hospital Trueta de Girona impulsen un estudi per saber si poden aplicar un tipus de cirurgia menys invasiva en els casos de càncer de pròstata. Els sanitaris analitzen si la tècnica del gangli sentinella serveix per abordar correctament la malaltia. Aquest sistema consisteix en detectar el primer gangli on hi ha cèl·lules tumorals i a partir del qual s'expandeixen a la resta. Això permet només extreure aquest gangli i deixar la resta que hi ha al sistema limfàtic de la pelvis. La tècnica suposa una cirurgia menys invasiva i una recuperació més ràpida del pacient.

A mitjans del 2023 el Servei d'Urologia va començar aquest estudi. Des d'aleshores ha practicat la tècnica del gangli sentinella en vuit pacients amb càncer de pròstata. Ara analitzen els resultats preliminars i treballen per definir els mecanismes que permetin aplicar la tècnica de forma generalitzada. Es tracta d'un sistema que ja funciona en altres cirurgies en casos de càncer de mama, endometriosi, vulva o cèrvix.

El cap del servei, el doctor Josep Comet, detalla que l'estudi que estan fent els permet "valorar quina informació aporta el gangli sentinella" i, d'aquesta manera, precisar els protocols que cal aplicar a l'hora d'estendre la tècnica a tots els casos d'aquest tipus de càncer. Es preveu que l'estudi s'allargui tot el 2024 amb la intenció de fer unes dues intervencions al mes amb aquesta tècnica per acumular el màxim de dades possibles i detallar l'eficiència del procediment.

La tècnica del gangli sentinella funciona amb la injecció d'un fàrmac amb un mínim de radiació en la glàndula prostàtica. Aquest fàrmac permet viatjar per diferents ganglis de la pelvis i durant la cirurgia s'aplica una gammacàmera, un aparell que detecta la radiació i ajuda als cirurgians a veure el primer gangli amb cèl·lules tumorals. Els professionals sanitaris poden extreure'l i analitzar-lo, deixant la resta de ganglis.

La complexitat del procés fa que, a banda del Servei d’Urologia, a l’estudi també hi participin activament altres serveis del Trueta com Medicina Nuclear, Radiologia i Anatomia Patològica. De fet, una de les principals tasques per al desenvolupament de l’estudi és la coordinació de tots aquests serveis així com la identificació correcta d'aquells pacients que es beneficiaran de la técnica.