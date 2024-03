La UdG desenvoluparà eines basades en la IA per a captar i potabilitzar aigua al CAT

El Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT) ha signat un conveni de col·laboració amb la Universitat de Girona (UdG) per investigar com digitalitzar el procés de potabilització de l'aigua. El projecte l'assumeix el grup de recerca LEQUIA de l'Institut de Medi Ambient de la UdG i desenvoluparà eines basades en la Intel·ligència Artificial (IA) per a la presa de decisions del procés de captació i potabilització. En paral·lel, el Consorci ha renovat fins al 2025 el conveni de col·laboració amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). El grup de recerca en Supervisió, Seguretat i Control Automàtic (CS2AC) farà un estudi per aconseguir un sistema hidràulic fiable i eficient de la xarxa de transport d'aigües del minitransvasament de l'Ebre.

L'estudi dels investigadors de LEQUIA utilitzarà dades provinents de fonts externes, per exemple, de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre o l'Agència Catalana de l'Aigua, de registres meteorològics i altres esdeveniments associats al curs de l'Ebre. Amb les dades s'establiran patrons de comportament del riu, especialment en les zones més pròximes a la captació. Amb les dades dels processos fisicoquímics que es duen a terme a l'Estació de Tractament d'Aigua Potable (ETAP) de l'Ampolla, es podrà tenir informació de la qualitat de l'aigua a temps real i així "minimitzar els costos associats a dosificar reactius en el procés de potabilització". L'última fase de l'estudi s'encarregarà d'implementació i validar les propostes recollides.

D'altra banda, el CS2AC de la UPC integrarà una eina informàtica de validació de dades en el sistema del CAT i farà tres informes anuals (de 20'23,2024 i 2024) sobre l'eficiència hidràulica de la xarxa. El president del Consorci, Joan Alginet, espera que amb les inversions dels últims mesos millorin els resultats del darrer estudi de la UPC, el qual establia que la xarxa del CAT té una eficiència hidràulica del 99,3%.