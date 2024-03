El Xuixo de Can Castelló inaugura una botiga al Barri Vell de Girona

L'empresa gironina El Xuixo de Can Castelló, fabricant de xuixos artesanals, ha inaugurat la seva primera botiga pròpia al Barri Vell de Girona. Es tracta d’un establiment d’uns 70 m² que presenta un concepte innovador oferint al consumidor una àmplia varietat de productes sempre amb el xuixo com a principal protagonista. Està situat al carrer de l’Argenteria, molt a prop del Pont de les Peixateries Velles, ha generat quatre llocs de treball i obrirà tots els dies de la setmana. Permet que el client es mengi els xuixos al moment o se’ls pugui emportar per consumir-los a casa o al carrer, i aquests es poden degustar a temperatura ambient o calents. El producte es presenta sol o acompanyat amb un gelat i diversos complements, com boles de xocolata, fruites i llaminadures, entre d’altres opcions. Julià Castelló i Pilar Campos, propietaris d’El Xuixo de Can Castelló, posen en marxa aquest format pioner a partir d’un producte arrelat a Girona.

La botiga ofereix xuixos de diversos sabors: crema, crema de ratafia, poma, xocolata, cheesecake, lemon pie, crema de cafè, dolç de llet, crema amb canyella i cardamom, cabell d’àngel i torró tou d’Agramunt. El catàleg presenta dues novetats destacades i la voluntat dels seus propietaris és treballar amb la temporalitat, creant tirades d’un gust determinat depenent del calendari. Per exemple, el passat mes de maig i coincidint amb Temps de Flors, es va elaborar un xuixo de rosa amb pètals naturals i abricoc que va estar disponible durant uns dies. Una iniciativa similar a la que es duu a terme per les festes de Nadal amb la venda del xuixo de Panettone, un brioix tradicional d’aquestes dates. L’empresa gironina fa els seus xuixos a mà, un a un, artesanalment, amb la mateixa recepta de fa més de cent anys i amb ingredients de proximitat.

Innovació

Julià Castelló explica que amb la posada en funcionament d’aquest establiment “volem innovar i presentar una altra manera de redescobrir el xuixo, creant un nou estil i un paradigma diferent al que hem conegut. El xuixo es pot prendre fred i calent, l’acompanyem amb d’altres productes i generem combinacions que multipliquen les possibilitats”. Defineix la botiga com el “cavall de batalla” d’un “nou model de negoci” que “ha agafat una embranzida notable” al llarg dels últims anys.

Pilar Campos i Julià Castelló col·loquen xuixos al mostrador de la nova botiga. / El Xuixo de Can Castelló

“Li hem donat una volta a la botiga estàndard i farem coses diferents. Volem que la gent descobreixi que es poden menjar xuixos d’una altra manera a la que coneixíem fins ara. No ens cansem mai de treballar per seguir evolucionant. El xuixo té 100 anys, però està més viu que mai i volem explicar a tothom que es poden fer moltes coses amb aquest producte. Només depèn de posar-hi una mica d’imaginació i creativitat”, afegeix.

La nova botiga està pensada per afavorir la venda per impuls, aquella que promou l’adquisició de productes de manera espontània, sense premeditació ni programació per satisfer un desig puntual. Parteix d’un format nou, inexistent fins ara a Girona, que permetrà degustar aquest aliment típic de la ciutat més enllà de la seva presentació tradicional.

Un nou servei en línia

L’altra gran novetat que presenta El xuixo de Can Castelló és la posada en funcionament d’un nou servei de venda online de xuixos amb cobertura a tot l’Estat, exceptuant les illes Canàries. D’aquesta manera, el client té la possibilitat de fer una comanda i rebre el producte només 24 hores després, 48 en el cas de les illes balears.

Exterior del nou establiment. / El Xuixo de Can Castelló

El xuixo arriba al seu destí en un paquet refrigerat, que es troba a una temperatura que oscil·la entre els 2 i els 8 graus. L’enviament compta amb la certificació ISO 23412, que avala els serveis de transport terrestre d’entrega de paquets amb transferència intermèdia, a temperatura controlada i refrigerada. El servei està disponible a la seva pàgina web . Tots els paquets es presenten amb un codi QR amb informació dirigida al client que explica la manera de regenerar (escalfar) el xuixo.

“Feia temps que els clients ens havien demanat aquest servei i després de molta feina i dedicació l’hem pogut posar en marxa. Es tracta d’un pas endavant que ens permet enviar xuixos a l’altra punta de l’Estat en molt poc temps. Ja sigui per provar el producte o com a regal en dates assenyalades. En només 24 hores, els xuixos poden sortir de Girona i arribar a Galícia o Andalusia, per exemple.

També hi afegim informació al client perquè conegui que el xuixo, tot i arribar a baixa temperatura, també es pot regenerar i menjar com si estigués acabat de fer”, explica Julià Castelló.