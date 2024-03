Més d’una vintena d’expositors ja han confirmat per a la 14ena Fira de la Flor i el Planter de Salt

Més d’una vintena d’expositors ja han confirmat la seva presència el diumenge 7 d’abril al Parc Monar de Salt per participar a la 14ena edició de la Fira de la Flor i el Planter del municipi. Segons detalla l'Ajuntament de Salt en un comunicat, és una fira molt arrelada a la vila i que des de la seva creació vol posar en valor la relació històrica que ha mantingut Salt amb l’horta i el planter i la presència cabdal de la séquia Monar que ha garantit des de fa segles el regadiu de les hortes de Salt i rodalia. Per això, la majoria de parades que a hores d’ara ja han subscrit la seva participació són professionals del sector del planter, les flors, les plantes ornamentals o la jardineria, per bé que també hi haurà parades de terrissa, cistelleria o de cosmètica natural que estan estretament lligades amb el món de la pagesia i el cultiu de la terra.

Més enllà de la fira amb els expositors, la matinal del primer diumenge d’abril, just després de Setmana Santa, s’han programat diversos tallers i activitats per a tots els gustos amb l’objectiu d’adquirir nous coneixements sobre aquest àmbit o conèixer amb un ulls diferents espais naturals de Salt. Una de les novetats és la incorporació de la caminada de Càritas per les Deveses de Salt i les Ribes del Ter, que començarà a les 9.30 des del mateix Parc Monar i anirà a càrrec de Matthias Hespe, president de la comunitat d’hortalanes i hortalans de Santa Eugènia. L’activitat té un cost solidari de 10 euros per a l’entitat, permetrà fer una caminada de set quilòmetres i comptarà amb una càpsula divulgativa dedicada a la sequera i l’afetació a l’ecosistema de Salt.

Com és habitual a la Fira es faran diverses sessions del taller d’empelts d’arbres fruiters, que sempre sol tenir un gran èxit de participació i s’han previst sessions a les 9.30, 10.45 i 12 hores a la carpa dels tallers. Com a novetat, hi haurà un nou taller de modelatge amb la tècnica de ‘Jumping Clay’, entre 10.30 i 12.30 hores. que s’encarregarà de fer un taller infantil de figures de flors i animals fetes amb una argila lleugera i fàcil de modelar. Els tallers tenen places limitades i es recomana anar-hi amb temps per garantir-se poder participar a l’activitat.

A les 10 i a les 12 hores, l’Associació Milfulles, portarà a terme una cata de sabors i olors amb plantes aromàtiques que permetrà la possibilitat posar a prova l’olfacte i el gust, ja que a partir de tastets d’aigües florals els participants hauran d’esbrinar de quines es tracta. La mateixa entitat fara una visita guiada al mur de recés a les 10 i a les 12.30 hores i descobrireu com es feia el planter abans de l’arribada dels hivernacles i la mecanització d’aquests treballs. La visita acabarà amb un taller de repicat de planter. A les 11 es farà una xerrada per explica el banc de llavors de les hortes de Santa Eugènia i del projecte Menja’t Girona. I al punt del migdia està previst un concert de combos de La Moderna que portarà estils com el jazz o el pop a la Fira, passant pel blues i el rock, entre d’altres. També es podrà gaudir d’un taller d’art floral a càrrec de l’escola La Devesa, en diversos torns entre les 10.30 i les 13h.

Jornada tècnica sobre la sequera

La Fira de la Flor i el Planter de Salt tindrà un parell d’activitats prèvies a la fira de diumenge. En un cas serà la jornada tècnica que se celebrarà divendres dia 5 d’abril a l’Aula Magna de la UNED, a la Coma Cros, que analitzarà l’afectació dels episodis de sequera com l’actual en els espais naturals. La jornada porta com a títol “Adaptació de les hortes al nou context de canvi climàtic” i versarà sobre els efectes de l’aument de temperatura global i els canvis que està patint el clima i com això afecten l’horticultura a Catalunya, així com mostrar una visió de futur de determinats cultius estratègics. Anirà a càrrec d’Elisenda Guillaumes, directora general d’Agricultura i Ramaderia del departament d’Acció Climàtica i Alimentació i Agenda Rural, i Jordi Puig, doctor en ciències ambientals i fundador de l’Espigall. La incripció és gratuïta i s’ha de fer al web https://ruralcat.gencat.cat.

L’endemà, dissabte 6 d’abril, també s’han programat un parell d’activitats prèvies a la fira propiament. Per un costat, una jornada de neteja dels recs de Salt que començarà des de l’institut Vallvera, amb una xerrada informativa sobre la situació de l’abastiment d’aigua a les hortes. I la segona activitat és una visita guiada per les Deveses de Salt que anirà a càrrec del guia de natura i educador ambiental Cesc Compte. El recorregut s’iniciarà al davant de l’església de Sant Cugat per endinsar-se a les Deveses fins al riu Ter i fer-ho amb ulls d’infant i amb ulls de científic al mateix temps.

Concurs d’aparadors als comerços

Una altra activitat paral·lela és el concurs d’aparadors temàtics es farà tota la setmana prèvia a la Fira de la Flor i el Planter als comerços de Salt. Es pretén que les botigues i negocis del municipi ambientin els seus aparadors amb objectes i propostes que vagin al voltant de la flor, el planter, la pagesia o el cultiu de la terra. A més, entre tots els participants el guanyador del concurs s’emportarà un premi de 300 euros. Tots els negocis que hi vulguin participar han de sol·licitar-ho al correu electrònic promociodelaciutat@salt.cat i tenir la decoració a punt del dilluns dia 1 d’abril fins el diumenge dia 7, fent una crida a la originalitat de les propostes. Fins ara, ja s’han inscrit 18 comerços de la vila per participar en aquest concurs d’aparadors.

L’alcalde de Salt, Jordi Viñas, subratlla la importància de la celebració “d’una fira com aquesta en un context de sequera i on esperem que els professionals que hi participaran puguin tenir una gran jornada durant la Fira”. El batlle saltenc reforça així el suport en aquesta fira “tan arrelada al nostre municipi” com ho demostra el fet que ja arriba a la 14ena edició i afegeix que “el món de la pagesia i el cultiu han estat molt arrelats històricament al municipi per això cal seguir promovent tallers i coneixement sobre aquest sector per garantir que es manté viu a la vila”. Per altra banda, la regidora de Desenvolupament Local i Promoció de la Ciutat, Núria Heras, fa una crida “als comerços de Salt perquè participin al concurs d’aparadors que es farà durant la setmana prèvia a la Fira, per ambientar el municipi amb un àmbit que ha marcat la història del nostre municipi”. A més, Heras també posa en relleu que “un any més els tallers i activitats proposades permet als participants aprendre habilitats del sector de les flors i el planter, però també per conèixer millor el nostre entorn natural, amb sortides per les Deveses, les hortes o netejant els recs de Salt”. Una fira que organitza l’Ajuntament de Salt amb el suport del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, la Diputació de Girona, el Parc de les Deveses de Salt i la Comunitat de Regants de la Séquia Monar, a banda, de la col·laboració amb Càritas, la UNED, l’associació de Veïns del Barri Vell, l’entitat Kinbédeball, l’associació Milfulles i Arte Lier i l’Orquestra La Moderna.