Bauhaus obrirà el seu segon establiment a Girona en una parcel·la de Sant Narcís

La cadena alemanya especialitzada en articles de bricolatge i en materials per a reformes Bauhaus obrirà un segon establiment de grans dimensions a la ciutat de Girona. La multinacional està aixecant el nou negoci a la carretera de Santa Coloma de Farners, en un extrem del barri de Sant Narcís. A l’espai s’hi pot apreciar maquinària i operaris treballant des de fa dies i una gran pancarta anuncia l’obertura de la botiga.

D’aquesta manera, l’empresa preveu tenir dues grans naus a la capital gironina, ja que està previst que el negoci que té al polígon comercial de Mas Gri, al costat del Decathlon, continuï en funcionament amb normalitat, segons ha pogut saber Diari de Girona. De fet, aquest establiment ha crescut de tal manera que part dels seus productes estan a la part exterior de la botiga, entre els aparcaments per a vehicles.

Complementàries

La idea és que els dos locals es complementin i poder seguint plantant cara a una marca que va aterrar a Girona fa pocs anys i que li fa la competència, Leroy Merlin, amb qui a més a més, mantenen un llarg litigi judicial per l’obertura d’un negoci a la zona de Can Turon, a tocar de l’Avellaneda.

L’establiment Bauhaus que obrirà al sud del barri de Sant Narcís serà de la modalitat «Pro Service» i estarà més encarat als professionals amb serveis i assessorament especialitzats, mentre que el que ja existeix al Mas Gri es destinarà més als aficionats al sector i als clients en general.

No ha transcendit la inversió de la cadena de bricolatge per poder aixecar aquest segon negoci a Girona. Ni tampoc en quina data podrien aixecar la persiana, tot i que aquest diari ho ha preguntat en diverses ocasions a l’empresa. Ocuparà l’espai de l’empresa Martí, especialitzada en parquets i portes, que s’ha traslladat a pocs metres. Bauhaus aprofita els edificis ja existents a la parcel·la i també el solar que hi havia a davant.

Un local temporal a Salt

Bauhaus ja havia obert temporalment una botiga a prop de la ciutat de Girona que va estar oberta una temporada, sobretot per vendre productes d’estiu.

L’establiment estava situat al centre comercial Espai Gironès de Salt, on antigament hi havia hagut la botiga de mobles de la marca Fly i on, actualment, hi ha el gegant del tèxtil Primark.

Aquest establiment va estar obert exclusivament durant el període estival i entre els articles que es podien comprar hi havia mobles, piscines, gespa, tendals, para-sols, barbacoes i tota classe d’il·luminació, així com productes de climatització i de decoració.

