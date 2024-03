Els Manaies de Girona lliuren el penó a Joan Alenyà

Amb aquella estranya sensació de les ganes que no plogui perquè res espatlli la sortida dels Manaies de Girona però amb aquell neguit per la imperiosa necessitat que ho faci per començar a acabar amb l’extrema sequera que viu el país. Amb aquesta doble sentiment, molts dels gironins van sortir al carrer, aquest dimecres, per veure passar la Confraria de Jesús Crucificat- Manaies de Girona per entrar el seu estendard al pendonista d’honor d’aquest any, l’expresident Joan Alenyà Fugueras. «Que plogui quan acabin els Manaies», deien alguns, tot i que si fos al gust de tothom no podria ploure mai.

Puntualment, a les vuit del vespre, els Manaies van sortir del carrer Ferran El Catòlic, davant de la seva seu, l’església de Sant Lluc, el Maniple i desenes de vestes van iniciar el recorregut, en part, a pas lent pel Barri Vell, amb un grup de cavalls al capdavant. És el tram en què els armats piquen amb la llança a terra mentre sonen de fons els instruments de la banda, els bombos, els pifres i els timbals, entre d’altres.

Diverses figures

A la plaça del Vi és on s’hi va concentrar més gent, com és habitual. Són els espectadors experts que saben que allà, els manaies fan figures com les estrelles (els armats es van creuant entre ells), o una roda (van caminant en circumferència). Un bon moment per tenir la instantània que es penjarà a les xarxes socials.

Tot seguit van enfilar fins a la plaça Catalunya i al carrer Joan Maragall, ja amb menys públic i amb algun despistat buscant saber on era el número 34, on els esperava el pendonista que va dirigir l’entitat de 1993 a 1998 i que ocupa un dels llocs més alts al Maniple, el d’optio de comandament.

Allà, Joan Alenyà va rebre el penó de mans de l'anterior pendonista, el també expresident Narcís Reixach, i va viure un dels moments que segurament recordarà per sempre més, envoltat de familiars, amics, polítics i el rector de la basílica de Sant, Mn. Joan Baburés.

Aquest divendres, els Manaies, tornaran a fer el mateix itinerari per passar a recollir-lo a ell i al penó per participar, posteriorment, a la Processó del Sant Enterrament. Fins aleshores, l’insígnia de laconfraria romandrà al balcó, visible des del carrer.