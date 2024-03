De Llagostera a Portugal amb el cotxe de «Cazafantasmas»

A vegades la realitat supera la ficció. No és cada dia que es pugui veure un cotxe de Cazafantasmas passar per la teva localitat i, gràcies al llagosterenc Marc Bayé, això és possible. Va creuar tota la Penísula Ibèrica, fins Porto, per assistir a la Comic Con -acte de cultura popular- de la localitat portuguesa, que es va celebrar entre el 21 i el 24 de març, amb una rèplica quasi idèntica del cotxe de la mítica pel·lícula dels anys vuitanta que va comprar fa 25 anys. De fet, és l’única en circulació que hi ha a Espanya.

Sí, fa més de dues dècades que té el cotxe, adquirit a Texas. Tanmateix, era la primera vegada que feia una travessia tan llarga. «Fa tres setmanes que l’he engegat», confessa Bayé, després de tenir-lo «anys abandonat» va decidir «restaurar-lo per complet». El recorregut d’uns 1.200 quilòmetres entre Llagostera i Porto no va ser fàcil. Molta gent va al·lucinar quan el veia passar, amb vídeos que circulen per les xarxes socials. Tot i així, també va patir «diverses avaries», fins al punt que va haver d’arribar a la destinació «amb grua», per una peça que ha hagut de canviar, i que «no és precisament barata», per fer el viatge de tornada.

A la Comic Con, on s’esperaven 160.000 visitants, milers de fans es van poder fotografiar amb aquesta rèplica adquirida per Bayé. Com a fanàtic fidel, a més, va anar amb l’uniforme, com si es tractés d’un autèntic caçafantasma, emulant Bill Murray o, més recentment, Paul Rudd. «M’encanta que la gent es pugui fotografiar amb el cotxe», afirma Bayé. Això, però, no queda aquí perquè també assistirà a altres esdeveniments més propers.

No és perquè Cazafantasmas estigui, de nou, de moda per l’estrena de l’última pel·lícula de la franquícia el passat divendres. Bayé ha vist «incomptables» vegades el film original de 1984, fins al punt que els amos del videoclub -locals que desgraciadament ja no existeixen- on anava a llogar-la es van «enfadar» perquè els va «fer malbé» la pel·lícula. L’última, Cazafantamas: Imperio Helado, l’ha hagut de veure als cines de Portugal, en versió original subtitulada al portuguès.

Marc Bayé, el segon per l'esquerra, a la Comic Con de Porto, amb altres fans de «Cazafantasmas» / DdG

La idea de comprar el cotxe

Tant o més curiós que anar fins Portugal amb aquest vehicle va ser com Marc Bayé va arribar a comprar-lo. Tot va sorgir quan amb els de casa seva van muntar una carrossa de Carnaval relacionada amb Cazafantasmas i «buscant fotos» va trobar un «incipient Cadillac de 1958» i se’n va «enamorar més» que quan va veure la pel·lícula. A més, remarca que ho va fer per «hobbie», ja que ell és consultor d’enginyeria software, que «no té res a veure».

Va haver de fer moltes gestions perquè el cotxe arribés a Llagostera. «Va ser una aventura pinturesca», relata Bayé. Va anar a Texas a comprar-lo, però després el vehicle havia d’arribar amb vaixell. Quan estava a punt d’embarcar, un any més tard de comprar-lo, van passar els fets de l’11-S als Estats Units i «es va bloquejar tot». Després quan va poder embarcar ho va fer amb un vaixell «diferent» al que li havien dit a l’actual propietari. Finalment, va arribar a Llagostera, on ha estat guardat més de vint anys per ara sortir i deixar-se veure per arreu de la península.

