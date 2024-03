Aquest és el recorregut de la Processó del Sant Enterrament d'aquest divendres a Girona

La Processó del Sant Enterrament de Girona se celebra aquest divendres amb el mateix recorregut que s’ha fet els últims anys i amb inici a les nou del vespre. D’aquesta manera, es començarà des de la plaça de la Catedral i es passarà per carrers com la rambla Llibertat, el carrer Nou, l’avinguda Sant Francesc, la plaça Catalunya, la plaça del Vi, el carrer Ciutadans, Ballesteries i s’enfilarà fins a la Catedral, on es preveu arribar cap a les onze de la nit.

Es preveu la participació d’entre 1.000 i 1.200 confrares. Obriran, com sempre, els Manaies armats, i el seguiran la confraria de Jesús Crucificat i els Nens, la de Sant Honorat, Sant Isidre Llaurador i Sant Galderic, les vestes dels Manaies, la confraria del Silenci, la de la Santa Faç, la de la Passió, la de la Passió i Mort de Nostre Senyor Jesucrist, la de la Puríssima Sang, la del Davallament, la de la Mare de Déu dels Dolors i la del Sant Sepulcre. Les confraries portaran els dotze passos.

A finals de febrer es va anunciar que el nou Bisbe de Girona seria Octavi Vilà, però encara no participarà en la processó perquè encara no ha estat proclamat en aquest càrrec. Així, serà el tercer any consecutiu que el Bisbe no tancarà la comitiva. El màxim responsable del Bisbat serà mossèn Joan Baburés. Per altra banda, a la processó hi participaran dues noves bandes: la de la Confraria de la Puríssima Sang, pròpia de l’entitat, i la de la Cobla de Banyoles.