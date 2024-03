Un acusat de robar una bossa de mà a Girona, absolt perquè no van fer que la víctima l'identifiqués

El jutjat penal 4 ha absolt un acusat de robar una bossa de mà d'una estrebada a una noia a Girona la matinada del 21 de juny del 2023 perquè no van fer que la víctima l'identifiqués: "No li van ensenyar cap fotografia ni van fer cap roda de reconeixement". El processat s'enfrontava a màxim 2 anys de presó. Segons la sentència, els Mossos el van detenir prop del lloc, després de veure com llançava el botí a un contenidor. Tot i això, el jutjat exposa que el policia que el va perseguir quan fugia corrent i l'agent que el va arrestar eren diferents i "no es van veure l'un a l'altre". La sentència conclou que, encara que la "vestimenta" coincidís amb la del sospitós, "no es pot acreditar sense cap dubte" que fos l'autor dels fets.

La fiscalia l'acusava d'un delicte de robatori amb violència i intimidació i demanava una pena de fins a 2 anys de presó. La defensa, encapçalada pel lletrat Jordi Colomer, sol·licitava l'absolució i argumentava que no havia quedat provat que el sospitós que els Mossos d'Esquadra van detenir minuts després i a la zona dels fets fos l'autor de l'estrebada. La sentència li dona la raó i assenyala que "no es pot saber amb certesa que la persona detinguda fos la mateixa que el primer agent es va trobar corrent amb la bossa de mà al damunt".

Els fets van passar al carrer Font dels Rei de Girona cap a les 5.45 hores de la matinada del 21 de juny del 2023. Segons recull la sentència, la víctima i una amiga seva tornaven de la festa de graduació quan un lladre li va "estirar amb força la bossa de mà" que duia penjada del braç dret i va sortir corrent.

"Està clar que aquella nit una persona es va apoderar de la bossa de mà de la víctima d'una estrebada", argumenta el jutjat. La noia va detallar que el lladre era jove i anava vestit amb una samarreta ratllada.

Poca estona després, un agent dels Mossos d'Esquadra que feia tasques de vigilància a peu per la zona, mentre el seu company estava al cotxe patrulla, va veure un noi corrent que, després de passar davant seu, va llançar una bossa de mà a un contenidor. El policia el va intentar atrapar però el lladre va fugir. L'agent va recuperar la bossa i li va donar la localització del sospitós al seu binomi perquè el pogués interceptar.

Mentre el primer agent tornava les seves pertinences a la víctima, l'altre va veure, des del vehicle, un noi "que duia un jersei de ratlles" creuant davant seu i el va detenir. Segons van declarar al judici i recull la sentència, "haurien passat uns tres o quatre minuts" des que el seu company el va avisar i fins que va arrestar el sospitós.

Acusat absent

La sentència no recull la versió de l'acusat perquè no va anar al judici, que es va celebrar amb la seva absència. El jutjat conclou que, tal com va argumentar l'advocat de la defensa, "la prova de càrrec no resulta suficient per tenir acreditat l'autoria de l'acusat". "Sent diferent l'agent que el va perseguir i el que el va detenir, i no veient-se l'un a l'altre, no es pot saber amb certesa que la persona detinguda fos la mateixa que el primer policia va trobar corrent amb la bossa de mà al damunt".

La sentència també assenyala que "el processat tampoc va ser reconegut posteriorment per la perjudicada i per la seva amiga, testimoni dels fets". "Tenint en compte que, quan el van detenir l'acusat no duia a sobre la bossa ni cap objecte de la perjudicada, els indicis existents es basen només en la seva vestimenta i en trobar-se en un lloc proper a la zona dels fets, i no són suficients per acreditar que l'arrestat fos l'autor del robatori", resol el jutjat penal 4 de Girona, que absol l'acusat.