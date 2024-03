Jordi Roca i Ale Rivas organitzen una jornada familiar de Pasqua amb ous amagats, pollets, conills i xocolata

Ous amagats al jardí, tallers per decorar galetes i fer cistells amb la cara d'un conill, cares pintades i, com no podia ser d'altra manera, xocolata. El matrimoni artífex de la gelateria Rocambolesc, Jordi Roca i Ale Rivas, han importat al Mas Marroch de Vilablareix la tradició americana de Pasqua per "compartir la festa" amb petits i grans. Aquí ja muntaven una recerca d'ous de Pasqua amb la seva filla i uns quants amics, però aquest any han decidit convertir-ho "en tot un esdeveniment". També, dins la voluntat d'estendre el seu particular univers de gelats i xocolata. "Volem fer una activitat que vagi més enllà de la mona, i que sigui una de joc i de divertiment per a tothom", explica Jordi Roca.