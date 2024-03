La cursa de Montilivi ha de canviar el recorregut per la falta de policies

La cursa de Montilivi, organitzada per la Fundació Pere Guardiola i amb sortida i arribada fora de l’estadi del Girona FC, ha hagut de canviar el recorregut previst inicialment per la falta d’efectius de la Policia Municipal de Girona. Aquesta prova solidària es va estrenar el novembre de 2022 en dues modalitats: la de deu quilòmetres i la de cinc. La més llarga va passar per zones emblemàtiques de la ciutat, com el parc de la Devesa, la plaça de la Independència o plaça Catalunya. Ara, en la segona edició, que es farà el 28 d’abril, no podrà passar per cap d’aquests llocs perquè l’Ajuntament de Girona els ha obligat a canviar d’itinerari a causa del conflicte que existeix des de fa mesos entre el mateix consistori i la Policia Municipal.

Inicialment, havia de girar cap al carrer Emili Grahit, un cop arribava a la rotonda de Països Catalans baixant de Montilivi, per anar a voltar per diferents llocs de la ciutat. Després d’això, i venint del carrer de la Rutlla, tornava a la rotonda de Països Catalans per fer camí cap al Carrilet i des de les Vies Verdes tornar cap a Montilivi. Ara, però, se suprimeix la part del recorregut que havia de passar pel mig de Girona i un cop els participants arribin a la rotonda de Països Catalans aniran directament direcció a la Creueta. Arribats a les Vies Verdes, en lloc de pujar directe en el trencant que va a Montilivi, giraran cap a l’esquerra per anar fins a Quart, on faran mitja volta i tornaran pel mateix camí. Una vegada ja arribant al trencant, agafaran direcció Montilivi.

L’organització explica que «no era el recorregut que teníem pensat ni el que volíem fer», però s’han hagut «d’adaptar». I és que passar per les Vies Verdes requereix menys agents, ja que no s’han de tallar carrers. Per la seva banda, l’Ajuntament apunta que «sempre s’intenta proposar a tothom un circuit en què puguem garantir la seguretat de l’acte al mateix temps que puguem mantenir la seguretat a la ciutat, tenint en compte el nombre d’efectius que tenim i la necessitat de destinar-los als dos objectius». Actualment, la prova té més de 500 inscrits.

La d’Esports Parra, cancel·lada

Per altra banda, la cursa d’Esport Parra, que s’havia de fer el 14 d’abril ha estat cancel·lada per la manca d’efectius policials. L’Ajuntament havia proposat a l’organització (la mateixa botiga i l’escola La Salle) un canvi de recorregut per adaptar-se al nombre de policies, però aquesta alternativa no començava ni acabava al carrer Migdia, com ho havia fet en les edicions anteriors de la prova i que és la via on els organitzadors tenen seu. Per això, l’organització va decidir cancel·lar la que hagués estat ja la 24a edició de la prova.

Com cada any, estaven previstes diferents curses: l’infantil, la de cinc quilòmetres i la de deu. De fet, el 2023 ja es va haver d’adaptar un recorregut de la distància més llarga per la manca de policies, i es van fer dues voltes al circuit. El responsable d’Esports Parra, Antonio Parra, detalla que els hagués agradat que els haguessin «respectat la sortida i l’arribada» i a partir d’aquí «fer altres canvis». «No ens han donat aquesta solució» lamenta, tot i que és «conscient de la problemàtica». En aquest sentit, l’Ajuntament respon assenyalant que «l’organització no va estimar les opcions plantejades per fer-la viable».

A més, Parra remarca que l’escola de La Salle servia perquè l’organització pogués deixar material allà, sense haver de desplaçar-se lluny després per anar a buscar-lo. A més, es deixava als participants deixar els objectes personals al centre educatiu i utilitzar les dutxes un cop acabada la prova. En paral·lel també hi havia un servei de guarderia pels infants dels participants.

Adaptar-se a la situació

No és la primera vegada que un esdeveniment esportiu està en perill per la falta d’agents. Sense anar més lluny, la passada edició de la cursa de Sant Silvestre va estar a punt de canviar de recorregut o, fins i tot, de cancel·lar-se perquè els agents no volien fer hores extra si no se’ls pagava i van aparèixer un «allau d’indisposicions» d’efectius. Finalment, la cursa es va celebrar amb el recorregut habitual.

Sí que altres esdeveniments s’han vist obligats a adaptar el recorregut per la falta d’agents. Per exemple, l’última cursa de la Dona, celebrada el 8 d’octubre de 2023, no va passar pel Barri Vell com havia fet en edicions anteriors. En canvi, va transcórrer més pel parc de la Devesa, on hi havia la sortida i l’arribada, i on no es necessitava policia per tallar el trànsit. Fora dels esdeveniments esportius, la cavalcada de Reis d’aquest any va canviar una part de l’itinerari per passar per carrers que requerien menys talls de circulació i que, per tant, no era necessari disposar de tants policies.

