Un milió d'euros per renovar la il·luminació de la Devesa

L’Ajuntament de Girona ha adjudicat les obres per l’esperada millora en la il·luminació del parc de la Devesa a l’empresa Enllumenats Costa Brava per 931.700 euros. L’empresa havia fet una proposta que rebaixava el preu inicial previst per l’Ajuntament en un 25,3% ja que se situava en 1.248.575 euros. L’Ajuntament però, considera que la rebaixa «no és desproporcionada o anormalment baixa», en virtut del plec de clàusules.

Al concurs públic per fer els treballs s’hi havien presentat nou ofertes i la vencedora va necessitar especificar dues qüestions per seguir endavant, vinculades al producte anticorrosió i al sistema de telegestió. La millora de la il·luminació és una llarga demanda dels veïns i usuaris per dignificar l’espai i, sobretot per guanyar seguretat.

El projecte de renovació de tot l’enllumenat que passa per l’interior del parc consta de cinc fases que tenen un cost de gairebé dos milions d’euros i ara, s’ha posat a concurs la realització de les fases 0, 1 i 3. Més endavant es faran les fases 2 i 4.

Les fases

La fase 0 correspon a l’espai del Camp de Mart on actualment hi ha l’espai de cal·listènia, el tancat per a gossos i el tram del passeig camp de Mart que dona accés a la zona esportiva de la Devesa des del passeig de la Devesa.

La fase 1 la correspon a gairebé tots els passejos del parc.

Finalment, la fase 3 es coneix com la de la «façana» de la Devesa. Aquesta part inclou el tram del passeig de la Devesa entre la caseta del rellotge i el Palau Firal, que transcorre en una part pel costat del carrer del Riu Güell.

La durada del contracte és de 52 setmanes i sis setmanes més extres perquè no podrà treballar per la preparació, celebració i recollida dels muntatges de les Fires de Sant Narcís.

Subscriu-te per seguir llegint