Intenten ocupar dos cops en un dia el xalet Sant Narcís i han de tapiar part de l’edifici

L’Ajuntament de Girona ha decidit tapiar part del xalet Sant Narcís després que l’intentessin ocupar. El consistori admet que fa uns dies es van trobar «la porta del darrere forçada» i que han tapiat alguns dels accessos per «evitar un mal ús de l’edifici a l’espera que comencin les tasques d’adequació» que tenen «previstes». Alguns veïns però afirmen que van ser testimonis com agents de la Policia Municipal van fer fora dos grups de joves dues vegades en un mateix dia. Ara mateix, la part posterior i un dels laterals de l’immoble, ubicat al número 59 de l’avinguda de Sant Narcís, estan tapiats amb rajols. La porta principal però, segueix amb un cadenat i una protecció de fusta.

El xalet, de caràcter senyorial, havia estat la seu dels serveis territorials del Departament de Justícia, fins que es van centralitzar a la seu del Govern amb la reforma de l’antic hospital de Santa Caterina. De fet, encara hi ha els màstils on onejaven les banderes. Des que Justícia va abandonar el lloc, l’edifici està en desús tot i que hi ha hagut diferents opcions sobre la taula per reobrir l’equipament.

Les dimensions

Fa aproximadament un any, la Generalitat, va cedir l’edifici a l’Ajuntament per trenta anys i sota la figura jurídica de mutació demanial. La finca està en bon estat i té un primer pis i planta baixa amb pati. Té 703 metres quadrats, 449 d’ells de superfície construïda. L’objectiu és per destinar-lo a usos veïnals i socials. La mesura forma part d’un acord entre el govern local d’aleshores i Guanyem en els pressupostos aprovats per al 2020.

L’objectiu és que aquest espai ajudi a esponjar el centre cívic del barri, que està a poca distància del xalet, i que està al límit d’espai i d’activitats. Fa uns mesos, l’Ajuntament va informar que estava treballant en «l’anàlisi d’un pla d’usos provisional» per decidir com distribuirà els espais fins que no pugui fer la reforma definitiva. Fonts municipals van assenyalar que «en els propers mesos» començarien «a fer els primers arranjaments».

L’Ajuntament va anar molt temps darrere de l’edifici. Fa més de deu anys, amb el barri de Sant Narcís en obres, es va insinuar que la finca podria convertir-se en l’oficina d’informació per als afectats pel TAV. També es va especular en la possibilitat que esdevingués un centre d’art.

La Generalitat també hi va estudiar possibles usos sense èxit. L’octubre de l’any 2018 el Departament de Treball va demanar a Vicepresidència l’adscripció de l’edifici «com a possible emplaçament per a un centre d’emergència per a menors no acompanyats de la DGAIA» però va desistir perquè calia caviar el pla general.

