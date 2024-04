A judici un acusat de fer tocaments a una menor en un bar de Girona

L'Audiència de Girona ha jutjat un home que s'enfronta a 3 anys de presó per presumptament haver fet tocaments a una noia de 14 anys mentre estava en un bar a Girona el 2022. Els fets van tenir lloc el 16 de gener a la terrassa d'un bar de plaça Independència, mentre la víctima estava prenent un cafè amb una amiga seva. Segons han relatat ambdues, l'home, a qui no coneixien, se'ls va acostar i va començar a proferir-los expressions com "guapa" i "vull una dona com tu". Llavors va tirar a terra unes cigarretes i va ficar-se sota la seva taula, i va ser llavors quan hauria fet tocaments a les parts íntimes de la víctima. Tant ella com l'amiga, que ha assegurat que va veure els abusos, es van aixecar de seguida dient-li que marxés o trucarien a la policia. L'home es va posar agressiu, i llavors una família les va socórrer, i ell també s'hi va encarar.

L'acusat va fugir, però una patrulla de paisà dels Mossos d'Esquadra van localitzar-lo al cap de poca estona al Barri Vell. Segons ha relatat una de les agents que va participar en la detenció, el processat va tenir una actitud agressiva i va propinar diversos cops de peu.

El processat ha assegurat davant el tribunal de la secció quarta que era al lloc dels fets però que no va acostar-se a elles en cap moment, negant haver fet cap tocament. Ha insistit en la seva innocència al torn d'última paraula.

Les acusacions demanen que s'apliqui el Codi Penal vigent perquè és més favorable al reu. El fiscal Enrique Barata demana que s'apliqui el tipus bàsic, i descarta que es pugui aplicar l'atenuat, previst per tocaments a menors de 16 anys sense violència i que rebaixaria la pena. L'acusació particular s'ha adherit a la petició de l'acusació pública però demana una indemnització de 6.000 euros.