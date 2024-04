Puigtió (ERC) avança la renúncia a l’alcaldia de Sant Julià a l’1 d’octubre

Marc Puigtió es va presentar a les darreres eleccions com a alcaldable d’ERC de Sant Julià i Medinyà deixant clar que si revalidava el càrrec només hi estaria dos dels quatre anys del mandat i que el succeiria Marc Sayols, integrant de la candidatura. I va guanyar els comicis amb majoria absoluta. Havia anunciat que el relleu es produiria durant el pregó de la Festa Major, el setembre de l’any 2025. Seria a mig mandat i després de deu anys com a batlle de Sant Julià i Medinyà.

Tanmateix, Puigtió ha avançat el pla i ha decidit fer el traspàs l’1 d’octubre d’aquest any, una data simbòlica per als independentistes. A més a més, passada la Festa Major del poble. Tal com també havia dit, seguirà com a regidor d’Hisenda. D’aquesta manera, a més, podrà seguir com a vicepresident del Consell Comarcal del Gironès.

Hi ha diferents motius sobre la taula. En una entrevista a Girona FM, Puigtió admet que els anys d’alcalde «han estat els millors anys» de la seva vida però que ara té «altres projectes». «Quan feia atletisme ho vaig deixar l’any que feia les millors marques», exposa. per això considera que ara és un bon moment. De fet però, Puigtió viu a la ciutat deGirona i s’està deixant veure ja a la secció local.

Ha assistit en algunes reunions i no es descarta que pugui prendre part en una hipotètica cursa per liderar la llista dels republicans de cares a les eleccions de l’any 2027.

Els resultats d’Esquerra en les darreres eleccions, amb la pèrdua d’un regidor i la meitat dels vots respecte a les anterior votacions pot propiciar un relleu al capdavant d’ERC, per molt que les altres formacions independentistes també baixessin i que a nivell global baixés la participació.

En declaracions a Diari de Girona, Puigtió s’ha limitat a exposar que ara el que tocarà és fer el traspàs a l’alcaldia de Sant Julià i Medinyà i que desvetllarà el seu futur el mes de gener de 2025.

