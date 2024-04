El congrés de residus de Girona girarà entorn a la descarbonització total dels municipis

La sisena edició del Fòrum de Gestió de Residus Municipals #wasteinprogress, que tindrà lloc al Palau de Fires de Girona els dies 16, 17 i 18 d’aquest mes d’abril, es proposa com a objectiu avançar de manera efectiva cap a la descarbonització total a partir de posar en comú polítiques municipals de prevenció de residus. Com detalla l'organització en un comunicat, el congrés comptarà amb ponències, debats i taules rodones que durant els tres dies posaran al damunt de la taula un seguit d’experiències en l’àmbit internacional, estatal i català i esdevindrà un espai d’intercanvi per donar a conèixer els models i les propostes més innovadores del sector. Comptarà amb la participació d’una vintena d’expositors, es repartirà en tres jornades completes (matí i tarda) i té la previsió d’igualar els 1.700 visitants de l’última edició. La reutilització, els nous reptes en la gestió d’envasos i la planificació municipal i les estratègies de prevenció són els eixos diaris.

S’oferirà el testimoni de regions i ciutats d’àmbit internacional com Styria i Viena (Àustria), Malmö (Suècia), Tübingen (Alemanya), Aarhus (Dinamarca), Tallin (Estònia), Londres (Regne Unit), París i Courbevoie (França), Irlanda i Bèlgica. Més properes són les experiències amb Catalunya i Pamplona com a protagonistes. El #wasteinprogress d’aquest 2024 també fomentarà la vinculació d’administracions amb nous models de negoci privats basats en la prevenció, la reutilització i l’economia circular, que compartiran espai per analitzar quines eines necessiten els municipis per avançar de manera efectiva cap a la descarbonització total.

L’edició d’enguany s’ha presentat en una roda de premsa que ha comptat amb les intervencions de Coralí Cunyat, directora de Fira de Girona; Isaac Peraire i Soler, director de l’Agència de Residus de Catalunya; Gemma Geis, vicealcaldessa, 1ª Tinenta d’alcaldia i regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Girona i Lluc Salellas, alcalde de Girona i president del Patronat de la Fundació Fira de Girona.

“Cada cop més consolidat”

Coralí Cunyat ha definit el Waste in Progress com un esdeveniment “cada cop més consolidat” que aquesta edició tindrà com a protagonista “un tema que és a l’ordre del dia com ho és la gestió òptima dels residus i la seva prevenció” degut a la “creixent conscienciació ambiental, les polítiques públiques, la legislació i la cada vegada més notòria emergència climàtica”. Ha valorat també de manera molt positiva la novetat d’aquest any, que vincularà l’administració pública amb iniciatives privades: “Aportem més valor al congrés i no perdem l’oportunitat de permetre que les empreses i les institucions puguin parlar-se de tu a tu per trobar punts d’ajuda mútua amb un objectiu comú com ho és circularitat i la descarbonització”.

Gemma Geis ha parlat del certamen com “un actiu important per a la ciutat de Girona perquè contribueix a la creació de llocs de treball i a la diversificació del teixit econòmic local” i també com una fira “consolidada com a referència en el sector de la gestió de residus a nivell internacional per la seva aposta per la innovació, la internacionalització i la participació d’experts de primer nivell i per ser un espai clau per a la transferència de coneixement i la generació de noves oportunitats de negoci”.

Per a Isaac Peraire i Soler, “la prevenció de residus és el primer esglaó de la jerarquia de residus que ha de guiar el desenvolupament de les polítiques i de la legislació en aquesta matèria. Els objectius passen per una reducció dels residus municipals en pes del 15% per a l’any 2030, respecte a dades del 2010, que eren de gairebé 4.200.000 tones. Estic convençut que el Waste in Progress contribuirà a l’assoliment d’aquests objectius als quals hem de fer front com a país, i també individualment cadascun dels municipis catalans”.

L’alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha estat l’encarregat de tancar els parlaments i explicar que “el Waste in Progress s'ha convertit en un referent internacional a l'hora recollir les millors pràctiques en la gestió de residus. A Girona tenim l'objectiu d'impulsar totes aquelles polítiques que ens permetin fer front l'emergència climàtica i en aquest sentit el certamen encaixa a la perfecció amb el compromís de Girona Ciutat Circular que tot just hem presentat aquesta setmana".

Tres jornades amb diferents temàtiques

Consolidat com a congrés de referència en matèria de gestió de residus per a empreses i administracions, el saló tornarà a combinar diferents formats amb l’objectiu de presentar experiències per analitzar el present i fomentar el debat, al mateix temps que pretén crear coneixement de causa per definir una visió de futur compartida i eficient. Com ja va passar en l’edició de l’any anterior, les tres jornades seran completes, amb activitat al matí i a la tarda. Amb un únic fil conductor, les polítiques municipals per prevenir els residus per aconseguir la descarbonització total, el tema principal que es tractarà cada dia serà diferent i d’aquesta manera s’abordarà la reutilització, la gestió dels envasos, i la planificació d’estratègies de prevenció.

El dimarts 16 d’abril, dia de la inauguració, es posarà el focus sobre la reutilització i la preparació per aquesta reutilització. Es parlarà sobre el nou marc legal existent en aquest aspecte, què fan i com funcionen els centres de reutilització, els residus tèxtils, la reserva de contactes i els nous Sistemes Col·lectius de Responsabilitat Ampliada del Productor de residus (SCRAP), entre d’altres temes. Com a ponents més destacats, la sueca Anna Bergstrom explicarà el model d’èxit del projecte Retuna, el primer centre comercial del món de productes reutilitzats i reciclats, mentre que Markus Piringer parlarà sobre el bonus de reparació que hi ha implantat des de fa temps a Viena, la capital d’Àustria.

La jornada del dimecres 17 d’abril s’enfoca en els nous reptes en la gestió dels envasos i es parlarà sobre el nou marc legal, les iniciatives locals de prevenció i reutilització, els envasos compostables, el procés d’etiquetatge i els nous Sistemes de Responsabilitat Ampliada del Productor (SRAP) i els Sistemes de Dipòsit, Devolució i Retorn (SDDR) entre d’altres. Com a principals protagonistes del dia, Joe Papineschi parlarà d’un innovador sistema de packaging takeaway reutilitzable i el compararà amb els envasos d’un sol us, mentre que Liina Kanarbik explicarà l’estratègia de reducció d’envasos en esdeveniments públics que es duu a terme a Tallin (Estònia).

El #wasteinprogress tancarà la seva sisena edició el dijous 18 d’abril i ho farà centrant l’atenció en la planificació i les estratègies municipals de prevenció. Es parlarà sobre les iniciatives locals per combatre el malbaratament alimentari i minimitzar les minves, quins plans hi ha en marxa pel que fa a la prevenció, quin és el nou marc legal i d’altres estratègies de prevenció de residus i instruments econòmics. Justine Laurent compartirà quin és el pla de prevenció de residus que durà a terme la ciutat de París de cara als Jocs Olímpics de París d’aquest estiu, mentre que Anthony Bunchan presentarà el programa ReLondon, centrat en iniciatives de reducció del malbaratament alimentari a Londres.

Ponències i taules de debat

El congrés presenta un format similar al de les anteriors edicions, amb jornades partides de matí i tarda que oferiran ponències, debats i diversos espais amb una vintena d’expositors. Seguint un fil conductor principal, la temàtica de cada dia serà diferent amb un guió semblant pel que fa al seu format de presentació. Cada jornada comptarà amb una obertura i un ‘warm up’ que serviran com a introducció del que es parlarà a les següents hores. En aquest sentit, protagonisme diari per a Juan José Pernas, professor titulat de Dret Administratiu a la Universitat de la Corunya, que determinarà quin és l’impacte del marc jurídic i legal en les polítiques de reutilització i preparació per a la reutilització, les polítiques de descarbonització relatives a la gestió de residus i les de prevenció d’envasos.

Com a principal novetat, el 6è #wasteinprogress vincularà l’administració pública i iniciatives privades. Cada tarda hi haurà taules de debat sobre els reptes i les oportunitats per impulsar models de negoci basats en l’economia circular i quin és el paper que han de tenir les institucions públiques i les administracions locals. Tots aquests debats estaran moderats per representants de l’Agència de Residus de Catalunya i hi participaran projectes de renom. Hi intervindran Pol Fàbrega, responsable de sostenibilitat de Wallapop; Albert Alberich, director de Moda Re-; Àngel Bou, CEO i fundador de Simplr; Pere Albert Vila, responsable de sostenibilitat del Festival Cruïlla; Oriol Segarra, CEO de Bumerang; Ada Parellada, xef del restaurant Semproniana; Pau López, director de sostenibilitat i innovació del Mercabarna, i Mariona Ortiz, responsable del Pont Alimentari i el Banc de Recursos, entre d’altres.

L’evolució dels últims anys

El #wasteinprogress va néixer el 2017 amb l’objectiu de reunir a Girona empreses i administracions d’arreu de l’Estat per compartir experiències al voltant de la gestió de residus i la voluntat de millorar les ciutats i el futur dels seus habitants a partir de la posada en comú d’experiències sobre una temàtica concreta. Amb el pas dels anys s’ha convertit en un fòrum de referència estatal en matèria de gestió de residus municipals. D’entrada es va posar al damunt de la taula els diferents models d’èxit de les grans ciutats, comptant amb la participació de 410 administracions i 21 empreses especialitzades. Una xifra que va augmentar el 2018, quan el fil conductor va ser la gestió de residus en regions i municipis turístics i grans esdeveniments. La tendència va continuar a l’alça, amb 560 administracions i 24 empreses especialitzades el 2019, en què es va parlar sobre el pagament per generació i tecnologia. Després de dos anys de parèntesi per la pandèmia del coronavirus, el 2022 el congrés va celebrar la seva quarta edició tornant amb força, amb 1.500 visitants, fins a 620 administracions i 25 empreses especialitzades. L’orgànica com a element clau en els nous models de recollida selectiva en va ser el seu tema principal. L’any passat va abordar la implantació de nous models de recollida amb identificació del generador i, com a novetat, es va repartir per primera vegada en tres jornades completes, al matí i a la tarda, amb rècord de visitants: 1.700 persones.