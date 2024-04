La fleca La Bona Estona guanya el concurs d’aparadors de Salt

La fleca La Bona Estona del carrer Major de Salt ha estat escollida com a comerç guanyador del Concurs d’Aparadors que s’ha realitzat tota aquesta setmana a dinou botigues, negocis i comerços del municipi, coincidint amb la celebració aquest diumenge al matí de la 14ena Fira de al Flor i el Planter. Un comunicat de l'Ajuntament detalla que el jurat ha valorat la seva composició colorista i l’harmonia aconseguida entre els elements típics d’una fleca i la seva inteacció amb flors de colors vius. Aquest negoci serà el que s’emporta els 300 euros amb què es premia al guanyador d’aquest concurs que ha donat vida i color a molts aparadors de Salt.

En aquesta ocasió, el jurat també ha volgut fer una Menció Especial a la decoració que ha fet per l’ocasió del Mercat de Salt. S’ha posat en valor que la decoració d’aquest espai municipal s’ha fet al llarg d’un mes gràcies a la participació dels infants que viuen a prop del mateix mercat municipal cobert i que estan vinculats al Servei d’Educació per la Convivència que ofereix a les tardes l’equipament. Aquest servei té per objectiu una correcta utilització de les instal·lacions del mateix mercat, així com del seu entorn per part dels nens i nenes menors d’edat que resideixen a l’entorn amb la intenció de garantir una bona convivència entre aquest col·lectiu i les poersones grans o amb discapacitat i millorar les relacions amb els clients i comerciants per fomentar el bon ús amb dinàmiques diverses amb aquests nens i nenes i joves. El concurs d’aparadors ha permès que l’educadora engresqués aquests menors a participar en les activitats per fer la decoració final, unes dinàmiques que també han servit per treballar el seu desenvolupament personal i fomentar les relacions interpesonals entre ells i els mateixos comerciants.

La regidora de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Salt, Núria Heras, es mostra molt satisfeta “de la resposta dels comerciants i que gairebé una vintena hagin participar ambientant els aparadors amb motius florals o plantes aprofitant la proximitat de la Fira de la Flor i el Planter, perquè això mostra que tenim un comerç saltenc viu i implicat amb el poble”. En aquesta línia, la regidora afegeix que “ens ha estat molt difícil valorar quin ha estat el millor aparador perquè tots s’han fet amb gran dedicació i gust per barrejar els elements de cada comerç amb elements naturals”. Per això, Heras anima a tots els ciutadans a aprofitar encara aquests dies per acostar-se fins als comerços que han decorat els seus aparadors i veure’n la originalitat i dedicació que hi han posat.

Els comerços participants en aquesta edició del Concurs d’Aparadors han estat: BB&B, Cal Cisteller, Can Currius, Estanc del veïnat, Farmàcies Central de Salt, dels peixos, Jubero, Miguélez i Olga Ordis, Kids & Us, La Bona Estona, L'Estanc 1, Llenceria Dohe, Mercat de Salt, Mickey Montse, Pastisseria Margenat, Perruqueries de la O i Vintinou, Persianes Salt.

La Fira, diumenge de 9 a 14 al Parc Monar

La 14ena edició de la Fira de la Flor i el Planter de Salt arriba diumenge al matí en el Parc Monar carregat de tallers i activitats que acompanyaran els 26 expositors que s’hi podran trobar i que aniran des del sector del planter, les flors, les plantes ornamentals o la jardineria, per bé que també hi haurà parades de terrissa, cistelleria o de cosmètica natural que estan estretament lligades amb el món de la pagesia i el cultiu de la terra. També s’han programat diversos tallers i activitats per a tots els gustos amb l’objectiu d’adquirir nous coneixements sobre aquest àmbit o conèixer amb un ulls diferents espais naturals de Salt.

De fet, a les 10.30 està prevista la inauguració de la fira i l’entrega del lliurament del premi del Concurs d’Aparadors. Les activitats a la Fira es faran des de les 9 del matí i fins a les 14 hores.

Avui a la tarda es farà la jornada tècnica prèvia a la Fira, que amb el títol “Adaptació de les hortes al nou context de canvi climàtic” que explicarà l’impacte sobre a l’horticultura que suposa la reducció de pluges, amb períodes de sequera més llargs o episodis més violents de precipitació. Demà s’ha previst una jornada de neteja de recs de Salt i una caminada per les Deveses de Salt, com a actes previs a la Fira pròpiament.