Una gata de Llagostera mor després que un home tanqués dos gossos en un espai d'una protectora

L'Associació Gats 108 de Llagostera ha denunciat que una persona va alliberar quatre gossos i els va deixar entrar en un espai on hi tenen una gata recuperant-se d'una operació. El felí, de nom Perla, va acabar morint.

Segons relata l'entitat, "un degenerat o malalt d'odi", hauria trencat la tanca d'uns horts i hauria deslligat uns gossos que hi havia a l'interior. A continuació hauria obert un galliner on la protectora hi tenia la gata recuperant-se d'una operació d'esterilització. Allà hi hauria fet entrar dos gossos i hauria tancat la porta fins que haurien matat la gata.

L'animal va ser rescatat al novembre, amb tres mesos, quan estava al mig de la carretera. En recollir-la, li faltava un ull.

Investigació oberta

Segons informa el digital El Poll TV, la Policia Local de Llagostera intenta identificar l'home. Hauria entrat al recinte la nit de diumenge a dilluns i anava tapat amb un buf i una gorra, segons l'enregistrament de les càmeres de seguretat d’una finca privada.