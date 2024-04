Un control a la C-35 a Llagostera se salda amb 211 denúncies per excés de velocitat

Un control del Servei Català de Trànsit (SCT) i els Mossos d'Esquadra ahir la C-35 a l'altura de Llagostera s'ha saldat amb 211 conductors denunciats per excés de velocitat.

Durant el control també hi ha hagut dos denunciats per tinença de drogues i quatre conductors han donat positiu en consum de drogues, informen els Mossos en un tuit recollit per Europa Press. Els agents també han denunciat quatre conductors per circular amb més pes del permès al vehicle.