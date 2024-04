Alumnes de secundària participen a Salt en un taller sobre desinformació del Parlament Europeu

Més de 700 alumnes de secundària d’arreu de Catalunya han participat en un taller per combatre la desinformació i les notícies falses que impulsa el Parlament Europeu amb la col·laboració del Departament d’Acció Exterior i Unió Europea. Aquest dilluns s’ha fet una de les sessions amb alumnes de batxillerat de l’institut Salvador Espriu de Salt, en què hi ha assistit la consellera Meritxell Serret. En la clausura del taller, Serret ha destacat el “ferm compromís” del Govern amb el projecte europeu i la necessitat d’impulsar la oficialitat del català a la Unió Europea per seguir acostant les institucions al territori.

Setze centres de Catalunya han participat en el taller per combatre la desinformació que organitza l'Oficina del Parlament Europeu de Barcelona amb el Departament d'Acció Exterior. Es tracta d'un programa que s'emmarca en la campanya d'eleccions europees que hi haurà al juny i la intenció és que els joves puguin rebre tota la informació d'una campanya política amb el menor volum de notícies falses possibles.

El taller consisteix en explicar què és la desinformació i quines formes adopta, com afecta en el procés democràtic i quines eines hi ha per verificar les informacions que els joves poden llegir a les xarxes socials. La formació a alumnes va a càrrec de l'associació 'Learn to Check'. Aquest dilluns al matí s'ha fet una sessió amb alumnes de batxillerat de l'institut Salvador Espriu de Salt. La consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret, ha assistit al taller, on ha assegurat que la majoria de notícies falses "promouen discursos d'extrema dreta i feixistes que vulneren el projecte integrador europeu".

Per la seva banda, el director de l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, Sergi Barrera, ha apuntat que el major volum de notícies falses es difonen "en períodes electorals" i per això han optat per fer aquest taller en un moment en què la societat catalana viurà les eleccions al Parlament i posteriorment els comicis per escollir els representants al Parlament Europeu.

"Els joves són nadius de l'era digital però al mateix temps són els més vulnerables en desinformació", ha afegit Barrera. Això es deu al fet que la seva principal font d'informació són les xarxes socials, el mitjà pel qual es difonen notícies falses amb més facilitat.

Difondre el projecte europeu

De tota manera, el Parlament Europeu i el Govern veuen aquest taller com una ocasió perfecte per difondre "el projecte europeu" entre els joves, un col·lectiu que desconeix les institucions europees i quina finalitat tenen. Barrera ha detallat que la intenció principal d'aquestes accions té un caràcter "integrador" perquè a partir d'aquí es pot començar a parlar de "sentiment europeu".

Per la seva banda, Serret ha assegurat que el taller és una acció conjunta entre el Govern i el Parlament Europeu que mostra el "ferm compromís" de la Generalitat amb la Unió Europea i per acostar al màxim aquestes institucions al territori. Per això insisteix que una de les accions que milloraria aquest acostament és incloure el català com a idioma oficial de la Unió Europea. Serret manté l'aposta per seguir treballant-hi al mateix temps que celebra "la represa" de les relacions amb la UE des del seu Departament.