Gran èxit de la Fira de Primavera de Campllong amb 34.000 visitants

La Fira Comarcal de Primavera de Campllong va tancar la seva especial edició del 40è aniversari amb un gran rècord de visitants, superant les 34.000 persones durant tot el cap de setmana. Aquest esdeveniment va consolidar el poble com a centre agrícola comercial a les comarques gironines. El concurs de vaques frisones i de gossos d’atura va ser una de les atraccions principals. L’alcalde de Campllong, Lluís Freixas, va destacar que la Fira Comarcal de Primavera és «un referent» que ara, més que mai, permet «reivindicar la importància de l’agricultura i del sector primari».

En la mateixa línia, també va agrair «la implicació» dels centenars de veïns i de voluntaris que any rere any, fan possible la fira. «És un èxit col·lectiu del poble», va subratllar. L’alcalde també va voler posar en relleu que, ara més que mai, la Fira Comarcal de Primavera va permetre demostrar «que la pagesia és necessària per al nostre dia a dia, perquè sense el món rural no hi ha futur».

La gran campiona, de Calldetenes

Els plats forts del matí van ser el concurs morfològic de vaques de raça frisona i el del treball monogràfic de ramat i gos d’atura català.

En aquesta edició, la vaca que es va coronar com a gran campiona va ser una de jove: la soca 65 Haniko de Can Soca de Calldetenes. D'altra banda, el 40è certamen de gos d'atura català el va guanyar 'Willy', del pastor de Riumors Josep Maria Bos.

També es va celebrar el concurs social d’enganxe, on els cavalls que tiraven els carruatges van haver de completar un circuit prèviament marcat.

Més de 50 activitats

Dins de l’espai on es va celebrar la fira, que ocupa més de 40.000 metres quadrats d’extensió, es van dur a terme diverses activitats, exposicions i mostres. El certamen va mantenir la seva fórmula de modernitat i tradició mitjançant concursos, exhibicions, demostracions, estands empresarials i una àmplia gamma d’activitats.

A més, per commemorar el 40è aniversari, es va fer l’exposició «N’hem fet 40!», un recull a través de fotografies que repassen la història de l’esdeveniment.

