Més places a Salt pels casals d’estiu per a nens de 2 anys

L’Ajuntament de Salt ofereix més de 600 places per a infants i joves pels casals d’estiu. Aquests, es dividiran en quatre modalitats i destaca l’ampliació del casal destinat als nens de dos anys que el setembre començaran a I3. La iniciativa, anomenada «Saltem a l’Escola» es va posar en marxa l’any passat i, per aquest estiu, hi haurà un total de 96 places disponibles, augmentant l’oferta de l’any passat. Les preinscripcions han començat avui i s’allargaran fins al 26 d’abril.

Per l’alcalde Jordi Viñas, aquest casal «té per objectiu que els alumnes de dos anys adquireixin uns hàbits que facilitin l’adaptació al setembre quan entrin al segon cicle d’educació infantil». Per altra banda, el regidor d’Educació i Joventut Adrià Martin, remarca que tenen «prioritat aquells infants que no han anat a escoles bressol, ja que no estan familiaritzats en un context educatiu, de socialització entre iguals ni amb adults».

El casal pels nens de dos anys es farà a diferents escoles, perquè s’intenta que els infants ja facin, en la mesura del possible, l’activitat al centre educatiu on el setembre faran I3. A part, s’ofereix a les famílies la possibilitat que un parell de cops per setmana participin en propostes per donar-los eines a pares i mares a la gestió emocional davant diverses reaccions del fill, donar a conèixer mecanismes de contacte amb l’escola o funcionament dels centres educatius, en unes propostes que realitzen des del Consorci de Benestar Social del Gironès Salt.

Aquest casal s’emmarca en el Pla d’Educatiu d’Entorn i del Pla de Millora d’Oportunitats Educatives i està cofinançat amb el Fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea.

Igualment avui també s’han obert les inscripcions als casals que s’impulsen des de l’àrea de joventut com són el casal de lleure que ofereix un màxim de 200 places i es dirigeix a infants des dels 3 anys i fins als 14, així com del casal esportiu Ter-Aventura que ofereix 290 places i poden inscriure’s alumnes des de primer de primària i fins a segon d’ESO. Un altre casal que s’ofereix durant l’estiu a Salt és el casal de cultura jove que es dirigeix a joves d’entre 12 i 16 anys i es desenvolupa els matins del mes de juliol entre les 9 i la 13 hores. En aquest cas, es tracta de 20 places que permetran als participants conèixer de primera mà àmbits com el break dance, big box, DJ o les tècniques del rap.

Els casals municipals d’estiu de lleure i l’esportiu es posaran en marxa la darrera setmana de juny i fins a final d’agost, oferint 5 torns de quinze dies de dilluns a divendres i amb tres horaris possibles, de 9 a 13 hores, de 9 a 15 hores o de 9 a 17 hores.

Com amb tots els casals que es fan a Salt es destaca que el treball amb infants i joves ha de garantir que els participants treballin valors com els democràtics, el pluralisme així com la participació en el grup, però també que coneguin l’entorn natural del municipi, la llibertat individual i es fomenti la inclusió de cada infant en cadascun dels grups.