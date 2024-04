La UdG baixa un 18% el consum de gas i un 15% el d’energia

La Universitat de Girona va reduir el consum de l’electricitat un 15% i un 18% el del gas durant l’any passat si es compara amb les dades de la mitjana de consums de 2018, 2019, 2022. En aquest sentit, la institució no ha tingut en compte les xifres de 2020 ni 2021 a l’hora de fer la comparació, ja que són dos anys marcats per la pandèmia, quan l’activitat presencial als diferents campus es va veure alternada, especialment, entre març i juny de 2020.

A tota aquesta reducció s’hi arriba després que la UdG aprovés a finals de 2022 el Pla d’Emergència Energètica que té l’objectiu de contribuir a l’assoliment dels objectius del Pla d’Ambientalització reduint en un 40% el consum energètic pel 2030. Per això durant tots aquests mesos s’han aplicat una sèrie de mesures que han donat els seus fruits. Entre d’altres no superar la climatització de 19 graus en els espais calefactats ni de 27 en els refrigerats, ajustar els horaris de climatització reduint en una hora la climatització als vespres, caps de setmana, festius i vacances tancat, o ajustar la il·luminació interior al mínim de les necessitats d’ús, respectant la normativa.

Segons estadístiques detallades a la pàgina web de la UdG, entre gener i abril de 2023 es va produir un estalvi d’un 12% d’electricitat, comparat amb el mateix període de 2022, i del 24% en gas. De fet, durant aquests primers quatre mesos de l’any passat no es va arribar al consum de quatre milions de kilowatts, mentre que el 2022 es va superar els 4,5 milions. Tot això, va significar una reducció d’emissions de diòxid de carboni de 96,6 tones.

Reducció del consum d’aigua

Tot i que la institució encara no ha rebut la facturació d’aigua del primer trimestre per part de las companyia, s’estima que el consum sigui un 35% inferior al de 2022. Amb una comparació més gràfica, el consum d’aigua d’ara fa dos anys era equivalent a omplir tot l’estadi de Montilivi, on juga el Girona FC, fins als sis metres d’alçada. L’any passat, es va baixar als 4,7 metres i per aquest 2024 es preveu que sigui de 3,9 metres.

En aquest sentit, la UdG va presentar a principi d’any un Pla de sequera davant la situació que viu Catalunya. Així, des de febrer es van començar a aplicar mesures que intensifiquen l’estalvi i l’aprofitament més eficient de l’aigua. Entre d’altres, es va suspendre les tasques de neteja que requerien un alt consum d’aigua o es va eliminació totalment el reg per aspersió pel manteniment de les zones verdes.

Certificat d’eficiència energètica

En paral·lel a la reducció de la reducció del consum de subministraments i d’aigua, la UdG ha tret a licitació la prestació del servei d’estudi i obtenció del certificat d’eficiència energètica dels edificis propietats de la institució. De fet, un Reial Decret obliga a tots els edificis de nova construcció i els edificis existents que siguin objecte de compravenda o arrendament i els edificis ocupats per una autoritat pública amb una superfície superior a 250 metres quadrats freqüentats habitualment pel públic.

Tot aquest procés s’anirà fent per fases. La primera englobarà l’estudi i certificació del campus de Montilivi, del campus del Barri Vell i els edificis que té la institució al carrer Castell de Peralada. Per tant, s’exclou en aquesta primera fase el campus Centre. El preu de sortida de la licitació de la primera fase és de 66.800 euros.

El vicerector de Campus Sostenible Rafel Reixach, comenta que «el marc del Pla d’Ambientalització, que guia les accions de la universitat en matèria ambiental i climàtica, es vol fer una diagnosi dels edificis que permetin prioritzar les accions de millora quant a eficiència energètica». Tot això, perquè la UdG és una «institució fermament compromesa amb la sostenibilitat i el medi ambient».

De fet, segons l’última actualització d’un rànquing elaborat per la Universitat d’Indonèsia, conegut com a GreenMetric, la UdG és una de les millors del món quant a temes relacionats amb el canvi climàtic i ús de l’energia. La institució és quinzena en aquesta llista, empatada amb sis universitats més, en un rànquing que conformen un total de 1.183 universitats d’arreu del món.

