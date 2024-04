El Servei Municipal d’Ocupació de Girona augmentarà l’atenció a les persones en recerca de feina

El Servei Municipal d’Ocupació (SMO) de l’Ajuntament de Girona augmentarà l’atenció que s’ofereix a les persones en recerca de feina amb més dies. Segons explica el consistori en un comunicat, s’impulsarà tant el Punt d’Informació, des d’on es realitza una atenció inicial per derivar la persona al recurs òptim, com el Punt de Feina, des d’on s’ofereix un lloc físic amb ordinadors per poder treballar de forma autònoma la recerca de feina amb l’assistència d’una persona professional. Ambdós serveis es realitzaran, a partir del mes de juliol, de dilluns a dijous, de 9 a 13 h, mentre que ara estan operatius entre dos i tres dies a la setmana.

Aquesta mesura va en sintonia amb el creixement del nombre de persones ateses durant el 2023 des de l’equipament. En total, l’any passat es van atendre 1.123 persones des del Punt d’Informació, gairebé el doble que el 2022, i 722 persones des del Punt de Feina, quatre vegades més que l’any anterior.

Aquest matí, la regidora de Treball de l’Ajuntament de Girona, Raquel Robert Rubio, i la directora del Servei Municipal d’Ocupació (SMO), Eva Fortià Rius, han valorat les actuacions realitzades des de l’SMO.

“L'SMO és un actor cabdal per impulsar i modernitzar l’economia gironina, i treballem perquè any rere any segueixi creixent. Girona és una ciutat atractiva que genera moltes oportunitats econòmiques, i hem de fer que arribin al màxim de veïns i veïnes”, ha afirmat la regidora Raquel Robert i Rubio.

Durant l’any 2023, es van gestionar aproximadament 1.150 llocs de treball, 50 més que l’any anterior. Una xifra que ja supera els valors d’abans de la pandèmia. D’altra banda, cal assenyalar que el 41,40% de les ofertes van ser cobertes amb persones derivades per part de l’SMO. Pel que fa a les insercions laborals, es van registrar 678 insercions, un 26% més que l’any anterior.

Les activitats econòmiques que més ofertes de treball van generar són l’hostaleria, el comerç, les activitats sanitàries i de serveis socials, les activitats administratives i de serveis auxiliars i les indústries manufactureres, que van concentrar 530 ofertes, dada que suposa el 65% del total de les ofertes rebudes al llarg del 2023. Dins d’aquestes ofertes, els principals perfils que es buscaven eren personal de comerç i restauració, de suport, de serveis no qualificats, d’oficina i qualificats de la indústria.

En l’àmbit de l’emprenedoria i l’autoocupació, l’any 2023 es van assessorar 294 persones enfront de les 138 que van rebre aquest assessorament el 2022. També es va donar suport a la creació de 46 empreses.

Cal tenir en compte que el 2023 l’atur a la ciutat va disminuir en 313 persones respecte l’any 2019, abans de la irrupció de la pandèmia, dada que representa una reducció del 6,41%.

Formació

Una de les línies d’actuació de l’SMO és la formació. L’any passat, en el marc del programa SMObilitza’t, es van dur a terme 53 càpsules formatives per desenvolupar competències, actualitzar eines i recursos per a la recerca de feina i conèixer el mercat laboral. En total, van passar-hi 613 persones, un 23% més que l’any anterior.

Des d’aquest equipament també es promou la qualificació professional de les persones en situació d’atur, oferint-los una formació ajustada a les necessitats del mercat de treball. Els cursos que es van oferir l’any passat eren sobre administració i gestió; serveis socioculturals i per a la comunitat; activitats físiques i esportives; comerç i màrqueting; informàtica, i comunicació. Es van formar 111 persones en aquests àmbits, enfront de les 88 del 2022.

Seguint amb la formació, l’equipament acull diferents cursos per a joves que han finalitzat l’ensenyament obligatori sense obtenir el títol. Es tracta del Pla de Transició al Treball (PTT). Aquest recurs té l’objectiu de proporcionar al jovent els coneixements, les competències i les habilitats necessàries per garantir la seva continuïtat dins el sistema educatiu reglat. El curs 2022-2023 es va augmentar una línia de formació, i el nombre de joves participants va passar de 69 el curs anterior a 81. Del total d’alumnes participants, el 85% van obtenir el certificat i el 69% van continuar el seu itinerari educatiu.

Capacitació digital

Una altra de les línies de l’SMO és promoure l’alfabetització digital. En aquest sentit, l’any passat es van formar 139 persones des del projecte INTRO, 35 més que el 2022. A més, l’equipament és punt on es realitzen les proves d’avaluació per a l’obtenció del certificat ACTIC, emès per la Generalitat de Catalunya. L’any 2023 es van inscriure 495 persones, augmentant les 481 que ho van fer l’any anterior.

Ocupació

Pel que fa als plans d’ocupació adreçats a població en situació d’atur, el 2023, l’Ajuntament de Girona va contractar 45 persones durant 1 any, 9 mesos o 7 mesos. Es tracta de perfils amb dificultats per trobar feina com persones TRANS*, de 52 anys o més, en risc d’atur de llarga durada, migrades o dones en situació de violència masclista.

En l’àmbit del suport a la contractació, es van atorgar subvencions per contractar un total de 44 persones per tal de fomentar la incorporació al mercat de treball de persones en situació d'atur o ocupades en condicions precàries, així com donar suport al teixit econòmic.

Per dur a terme totes aquestes accions, l’SMO rep diferents subvencions. El 2023 es van reunir un total de 2.513.232,20 euros, xifra que registra un increment de 750.477,21 euros respecte a l’any 2022 i que permetrà dur a terme una major atenció a persones en situació d’atur i a projectes d’emprenedoria.