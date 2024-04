L'àrea d'intervencionisme del Trueta supera els 3.000 tractaments en el primer any de funcionament

L'àrea d'intervencionisme del Trueta de Girona ha registrat 3.008 tractaments mínimament invasius guiats per la imatge durant el seu primer any de funcionament. La xifra consolida el centre entre els capdavanters pel que fa als tractaments d'intervencionisme mínimament invasius guiats per la imatge. A través d'aquesta àrea, habilitada amb equipaments d’última generació i amb professionals altament especialitzats, el Trueta ha pogut incrementar la cartera de serveis vinculats a l'intervencionisme, a la vegada que ha permès reorganitzar l'activitat de l'àrea Quirúrgica i de la unitat d'hemodinàmica del Servei de Cardiologia amb el trasllat de determinats procediments a la nova àrea.

El servei, que va entrar en funcionament el 3 d'abril del 2023, disposa de tres sales dotades amb tecnologia d'última generació. Això ha permès fer "un salt de qualitat" a l'hora d'oferir procediments terciaris de radiologia intervencionista, neurointervencionisme, angiologia vascular i cardíacs, els quals requereixen una tecnologia i expertesa elevades i que per la seva complexitat i cost es concentren en un nombre reduït de centres dins del sistema públic de salut.

Aquests procediments inclouen intervencions complexes, com el tractament de tumoracions hepàtiques mitjançant la radioembolització amb isòtops radioactius, l'implant de vàlvules aòrtiques transcatèter (TAVI), la inserció de pròtesis d’aorta o les arteriografies cerebrals. També s'hi realitzen intervencions de caràcter urgent, com són embolitzacions d'hemorràgies agudes, tractaments d’obstruccions vasculars (angioplàsties i implants d'stents), aneurismes arterials i trombectomies mecàniques en infarts cerebrals aguts, entre altres. Cadascuna de les tres sales, degudament aïllades a causa de les radiacions que s’emeten durant aquest tipus de procediments, disposen d'equipaments d'última generació adaptats al tipus d'intervenció. El Trueta també té dues sales més d'intervencionisme al Servei de Cardiologia, que en sumen cinc, en total.

Una de les sales està ocupada per un angiògraf vascular per al tractament integral de pacients amb patologies que requereixen una intervenció guiada per radiologia. Pel que fa als processos de neurointervencionisme, es desenvolupen principalment a la sala equipada amb un angiògraf biplà, que genera dues projeccions a la vegada, amb l’augment de precisió i seguretat per als pacients que atorga aquesta duplicitat. La tercera és una sala híbrida, en la qual durant aquest 2024 es preveu instal·lar un tomògraf computat per tal de convertir-la en una sala amb angiògraf/TC d'última generació.

L'àrea es gestiona de manera que sempre hi ha una sala disponible en horaris de guàrdia per atendre les urgències. Entre les tres sales han acumulat 3.683 hores d'ús al llarg dels 12 primers mesos d'activitat. Cal destacar que, inicialment, van entrar en funcionament la sala híbrida i la del biplà, mentre que l’angiògraf vascular monoplà s’hi va traslladar el juny procedent de radiologia.

Nous tractaments

Entre el 3 d’abril de 2023 i el 31 de març de 2024, la nova àrea del Trueta han registrat 3.008 tractaments entre les tres sales, dels quals 1.454 corresponen al Servei de Radiodiagnòstic, 796 al Servei d'Angiologia i Cirurgia Vascular, 500 al Servei de Neurologia i 258 al Servei de Cardiologia. A més, disposar d'aquest espai ha permès iniciar nous tractaments, com ara les radioembolitzacions hepàtiques en el cas de radiologia.

Pel que fa al neurointervencionisme, l'increment d'activitat ha estat especialment destacat, ja s’han pogut desenvolupar tractaments d'intervencionisme vinculats a aneurismes i malformacions intracranials, com trombectomies (153) i angioplàsties extracranials amb pròtesis (51). També destaquen per la seva quantitat les angiografies cerebrals completes (218), procediment que utilitza els raigs X i el material de contrast per examinar vasos sanguinis al cervell per identificar anormalitats, com aneurismes i malalties com ara l'arterioesclerosi.

Pel que fa a Angiologia i Cirurgia Vascular, han pogut traslladar de l'àrea quirúrgica a la d'intervencionisme operacions de cirurgia combinada oberta i endovascular, com ara reparacions d'aneurismes d'aorta abdominal (40). Finalment, cardiologia hi ha pogut fer les implantacions de vàlvula percutània aòrtica (TAVI), que anteriorment es realitzaven a hemodinàmica.