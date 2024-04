Queixes dels veïns del barri de Montilivi per una bassa artificial creada per l’Ajuntament

Els veïns del barri de Montilivi de Girona s’han queixat per la creació, aquests últims dies, d’una bassa artificial executada per l’Ajuntament en una de les actuacions planificades dins el projecte GiroNat. La bassa en qüestió s’ubica a la zona verda que hi ha entre els carrers Puigsacalm i Les Serres, una zona que, segons els veïns ja està molt «fastiguejada pels insectes» que hi ha durant els mesos d’estiu.

Per això, creuen que la presència d’aquesta bassa atraurà encara més mosquits i lamenten que l’Ajuntament no els hagi informat de l’actuació. Segons els mateixos veïns, que han fet publicacions a les xarxes socials, el barri «ja té indrets humits de temporada alguns de gran vàlua ecològica com la bassa de Montilivi».

L’Ajuntament detallat ha Diari de Girona que aquesta bassa només s’omplirà de manera natural amb aigua de pluja. L’actuació millorarà una problemàtica en concret de la zona. I és que permetrà fer retenció de les aigües pluvials que s’acumulen als murs dels patis de les cases de baix.

Aquesta i les altres dinou basses noves que es crearan dins del projecte GiroNat, ajudaran a augmentar la quantitat de refugis per a la fauna aquàtica i afavoriran a la reproducció d’aquesta fauna, com ara amfibis, aus o libèl·lules, que s’alimenten d’insectes. A més, amb les basses s’evita ofegaments de fauna. L’Ajuntament ja n’ha creat una a la Torre de Taialà i la pròxima que es farà serà al parc Migdia. En concret, a un espai pròxim a l’entrada est del recinte (el del carrer Barcelona).

