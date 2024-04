Entreguen 1.320 firmes contra el nou CAP en una zona verda de Domeny

Un grup de veïns de l'associació de veïns del barri de Domeny, Pla de Domeny i Taialà van presentar la setmana passada al registre de l'Ajuntament de Girona unes 1.320 signatures per mostrar la seva oposició a la construcció d'un nou CAP en una zona verda de Domeny. En concret, l’espai es troba el situat al terreny triangular que configuren els carrers de Carles Riba, de Montserrat Roig i de Josep Vicenç Foix. En paral·lel, els veïns també van entregar propostes de quinze ubicacions alternatives a aquest espai.

No estan en contra del nou CAP, sinó que es faci en una zona verda que, per exemple, utilitzen els estudiants de l'IES Carles Rahola per esmorzar o les persones majors s'asseuen a alguns dels bancs després d'una passejada. A més, l'edificació comportaria tallar una desena d'arbres de la zona. Per això, han proposat altres espais pròxims a la zona contemplen terrenys del barri definits com a zones d’equipaments municipals d’acord amb el Pla General d’Ordenació Urbana de Girona, segons detallen els mateixos veïns. També demanen a l’Ajuntament que els faci arribar els informes tècnics en cas que descartin les alternatives plantejades.

Per aquest motiu, s'han fet algunes concentracions a la parcel·la on es vol aixecar el nou CAP, on també hi ha pancartes penjades que posen, per exemple, «No al CAP dins les zones verdes». De fet, les mobilitzacions van començar a principis d'aquest any, amb els veïns que ja en aquell moment lamentaven que s'hagués fet tot sense informar pràcticament de res.

L’Ajuntament va cedir fa uns mesos el solar al Departament de Salut perquè s’aixequés el nou CAP. De fet, el consistori havia estudiat altres ubicacions i la Generalitat havia donat el vistiplau a la construcció de l'edifici en una parcel·la del barri de Germans Sàbat. Concretament, en un terreny a tocar de la riera Bullidors i a poca distància de l’actual equipament ubicat a Taialà. En tot cas, la construcció del nou equipament té l’objectiu de descongestionar l’actual CAP de la zona, situat a Germans Sàbat, que havia quedat petit a causa, sobretot, del creixement urbanístic de Domeny.