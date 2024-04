Localitzen més de 1.200 plantes de marihuana en una nau de Pont Major a Girona

Els Mossos d'Esquadra han localitzat i desmantellat una plantació de marihuana de 1.236 exemplars en una nau del barri de Pont Major de Girona.

A més, han arrestat el responsable del cultiu. Un home de 49 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric. Aquest ja comptava amb antecedents policials previs.

La investigació dels agents de la comissaria de Girona es va iniciar a principis de març davant les sospites que els investigadors tenien que en una nau del barri de Pont Major de Girona hi podria haver una plantació de marihuana.

Després d’estudiar diversos indicis el dia 11 d’abril els Mossos van obtenir l’ordre judicial per entrar a la nau i a dins hi van trobar un total de 1.236 plantes de marihuana i l’home investigat. Els agents, després d’identificar-lo, el van detenir com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública, tràfic de drogues.

A més, també es va localitzar una connexió elèctrica il·lícita a la nau, per aquest motiu també li van atribuir un delicte de defraudació de fluid elèctric, tal com informa el cos policial.