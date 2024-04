El Museu de la Terrissa de Quart ja té consell assessor

El passat divendres, 12 d’abril, el Consell Assessor del Museu de la Terrissa de Quart va iniciar la seva trajectòria en una primera sessió que va tenir lloc al mateix Museu de la Terrissa de Quart i en la qual es va marcar el camí a seguir perquè "aquest equipament del municipi esdevingui un equipament cultural de referència", segons un comunicat de l'Ajuntament.

El Consell Assessor és un òrgan consultor constituït per l’Ajuntament de Quart, format per destacats experts en art, cultura i museus, que té com a objectiu principal assessorar i orientar les accions a dur-hi a terme per tal de definir un full de ruta estratègic a mitjà i llarg termini perquè el Museu de la Terrissa es consolidi com a un museu de renom.

A més de l’alcalde de Quart, Ferran Rodero, i el segon tinent d’alcalde del municipi, Pere Cabarrocas, també formen part d’aquest Consell Assessor : Jordi Camps, diputat de cultura de la Diputació de Girona; Josep Calatayud, Director dels Serveis Territorials de Cultura a Girona; Joan Martí, Director dels Serveis Territorials d’Empresa a Girona; Xavier Villas, cap de l’àrea d’Artesania de Catalunya; Josep Manuel Rueda, exdirector de l’Agència Catalana del Patrimoni; Jaume Perarnau, diretor del Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNAC); Xavier Rocas, director del Museu Terracota de La Bisbal; Ricard Planas, de la revista Bonart; Eloi Mora, president de l’Associació de Terrissers Artesans de Quart; Toni Vallory, també membre de l’Associació de Terrissers, i Dolors Vidal, de la Universitat de Girona. D’aquestes onze personalitats, en van assistir vuit a la primera sessió del Consell Assessor.

Ferran Rodero, l’alcalde de Quart, ha assenyalat que «s’han buscat les persones clau del sector cultural per promoure, acompanyar, proposar i validar les actuacions que es facin al Museu de la Terrissa de Quart», i ha afegit que «en aquesta primera trobada s’ha exposat el que ja s’ha anat treballant i el que es proposa fer». A més, ha puntualitzat que «agraïm enormement als membres del consell assessor, que vulguin aportar el seu temps per impulsar el museu. Això ens reafirma que el Museu mai s’hauria d’haver tancat, un Museu que recull més de 700 anys d’història i que representa el passat, el present i el futur de Quart».

Posicionar-se

Amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament de Quart busca posicionar el museu com un referent cultural al territori gironí. La participació desinteressada dels membres del Consell Assessor reflecteix un compromís compartit en la preservació i promoció del patrimoni cultural local.

En aquesta primera trobada, es van exposar les tasques ja realitzades i les propostes futures, les quals van ser validades per tots els membres. També s’hi van afegir suggeriments valuosos que enriquiran les actuacions de desenvolupament de l’equipament, les quals cercaran assegurar-ne la viabilitat futura.

Abans d’iniciar la reunió, es va dur a terme una visita guiada a l’equipament museístic a càrrec del president de l’Associació de Terrissers Artesans de Quart, Eloi Mora.

L’òrgan consultiu es reunirà semestralment per avaluar els progressos i definir les estratègies a seguir pel Museu de la Terrissa. A més, a final d’any, s’exposaran les actuacions desenvolupades pel Consell Assessor. A més, aquest òrgan també permetrà la creació de sinergies i actuacions entre tots els membres que en formen part.