La primavera comença a Girona amb l'arribada del Tarlà

Fa un mes que la primavera ja és aquí, però a Girona, oficialment, ha començat avui amb la penjada del Tarlà i l'inici de les Festes de primavera, que s'allargaran fins al 28 d'abril.

L'acte ha començat a les onze en punt amb la cercavila de la Fal·lera de Girona. Grans i petits s'apilonaven al voltant dels Gegants i els Capgrossos per veure els seus balls. La desfilada ha sortit del Jardí de la Infància liderada pels Capgrossos: l'Esquivamosques, en Merdisser, la Marieta de les Cols, la Pericota, en Fraret i l'Avi Tata; seguits dels bastoners, els dragolins i els Gegants. Però qui s'ha emportat el protagonisme és la Bruixa de la Catedral que anava amunt i avall despentinant a la gent amb la seva escombra.

Els infants deixaven anar exclamacions de sorpresa i rialles mentre seguien la cercavila fins al carrer Argenteria. Alguns miraven des de la distància, altres es posaven a ballar amb els Capgrossos o a fer-se fotos amb ells, i n'hi havia uns quants que feien empipar a la Bruixa perquè aquesta els perseguís.

La rua ha acabat en el carrer de l'Argenteria, on el Tarlà esperava per poder començar a fer tombarelles. Enguany, l'encarregat de fer el pregó de les Festes de primavera ha estat el figuerenc Jaume Cruset i Ballart, qui ha volgut donar les gràcies a les entitats de la cultura popular i qui ha assegurat que «tots portem a dins un Tarlà latent" i que "l'hem de deixar sortir per poder omplir de somriures a tort i a dret».

Després de les paraules de Cruset i de les tombarelles del Tarlà, els encarregats de tancar l'acte han estat el gegant Carlemany i la gegantona Anna Gironella amb el seu ball de Gegants.