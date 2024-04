Set persones resulten ferides en dos incendis a Girona

Set persones han resultat ferides aquest dissabte a Girona -sis en estat menys greu i un en estat lleu- a causa de dos incendis que s'han originat en habitatges de la ciutat. Segons informen els Bombers, l'avís del primer s'ha rebut quan passaven pocs minuts de les tres, quan s'ha encès un matalàs en un pis del carrer del Riu Güell. En el segon cas, el foc ha començat quan passaven vint minuts de les quatre de la tarda, després que un patinet elèctric acabés en flames a l'interior d'una casa del carrer de la Rutlla. Els afectats pel primer incendi han estat cinc persones, quatre de les quals s'han traslladat a l'Hospital de Palamós i una a l'Hospital Trueta de Girona, on també s'ha dut als ferits en el segon incendi.

Segons traslladen fonts del cos de Bomber, l'incendi que s'ha produït a Girona als volts de les tres del migdia en un pis del carrer Riu Güell de la localitat ha començat en un matalàs. Després d'intentat apagar-lo sense èxit, els inquilins de l'habitatge l'han tret a l'escala on l'han intentat apagar amb un extintor. L'acció de treure'l fora de l'habitatge ha causat una gran quantitat de fum a tot el bloc. Quan han arribat els Bombers, el matalàs ja quasi estava apagat i han revisat l'edifici pis per pis, per descartar més ferits, i s'ha ventilat l'edifici que ha patit danys a la instal·lació elèctrica.

La família del pis on ha començat l'incendi ha hagut de ser evacuada. Quatre persones han estat traslladades pel SEM a l'Hospital de Palamós. Entre aquestes, segons informa Bomber, hi havia dos menors que han entrat a la cambra hiperbàrica de l'hospital. La cinquena persona ha estat traslladada a l'Hospital Trueta de Girona. Tots es troben en estat menys greu.

El segon incendi, declarat quan passaven vint minuts de les quatre de la tarda en una casa del carrer de la Rutlla de Girona, ha deixat un home ferit menys greu amb cremades superficials per, segons informen els Bombers, "haver intentat entrar a l'habitatge" i una dona en estat lleu. El foc l'ha provocat un patinet elèctric que s'ha incendiat. Tots dos han estat traslladats a l'Hospital Trueta de Girona. En aquest cas, els Bombers han apagat el foc traient el patinet al carrer i també han ventilat la casa.

En total, s'han activat tres dotacions terrestres pel primer incendi i set pel segon.