Una família recupera la titularitat d’un pis de Girona després d’intents de desnonar-los

Una família vulnerable i nombrosa del barri del Pont Major de Girona ha recuperat la titularitat del pis després d’una llarga lluita judicial en un cas que arrenca l’any 2010. Els afectats van tenir sobre la taula diverses dates de desnonament forçós per no pagar sis quotes d’hipoteca i l’immoble ja havia passat a mans d’un fons voltor. La defensa va aconseguir aturar-ho tot i revertir-ho després d’innombrables recursos, escrits de queixa i peticions de revisió.

La família, amb almenys cinc menors i amb només un sou estable, no havia pogut pagar sis quotes de la hipoteca del seu habitatge i el 10 de febrer del 2010 l’entitat bancària, Caixa d’Estalvis del Penedès, va reclamar l’execució hipotecària. O sigui, embargar l’habitatge per l’impagament del préstec. Van anar passant els mesos i anys i es va acabar decretant la finca a favor de l’entitat bancària. Posteriorment, Bankia, va adquirir l’immoble per absorció de Caixa Penedès, ja el 26 de maig de 2021, que ho traspassaria al denominat fons voltor Gramina Holmes SL.

Quan es va iniciar el procés d’entrega de la finca, la defensa de la família, Anna Torroella, del despatx Torroella Advocats, van alertar de l’existència de clàusules abusives i van demanar la nul·litat de tot el procediment.

Davant d’aquesta situació, el 28 de juny de 2021, el jutge va acordar examinar el possible caràcter abusiu de la clàusula que havia permès decretar el trencament del contracte bancari, així com la pràctica del venciment anticipat. El 20 de desembre del mateix any, es va decretar la nul·litat de l’esmentada clàusula i es va arxivar el procediment de l’execució hipotecària que havia d’acabar amb el desnonament. Es va considerar abusiu conforme al dret europeu. «La gent ha de saber que l’incompliment de pagament de tres, quatre o sis quotes, d’acord amb el dret europeu i confirmat pel Tribunal Suprem, és un incompliment no prou greu per desencadenar la pèrdua irremeiable de l’habitatge», ha ressaltat l’advocada Anna Torroella.

Pel que fa a l’efectivitat dels drets reals heretats per Gramina Holmes (el fons voltor que va obtenir els actius de Bankia), al llarg de l’any 2020 es va tractar el cas als jutjats fins que el 9 de novembre d’aquell any, una sentència obligava la família a desallotjar la finca.

Mentrestant, en el procediment d’execució dels títols judicials, derivat dels drets reals inscrits, l’any 2021 també es va entrar en litigi judicial després que la família no abandonés l’immoble voluntàriament. El 17 de febrer de 2021 es va marcar un dia i hora per fer el desnonament forçós. Tres mesos més tard però, es va aturar el desnonament en considerar que l’afectat estava en situació de vulnerabilitat. Es va assenyalar una nova data: 10 de març de 2022.

Un mes i mig abans d’aquesta data, la defensa va posar sobre la taula la manca de legitimació de Gramina Holmes després que s’hagués declarat nul·la la clàusula de venciment anticipat per ser abusiva i també que s’arxivés l’execució hipotecària. Uns dies després, es va denegar. La defensa es va queixar que no se li deixés presentar recurs, insistint que no es podia continuar amb el procediment tenint en compte que el banc voltor havia perdut la potestat de continuar amb el desnonament ja que s’havia anul·lat la clàusula que s’havia fet servir per acabar amb el contracte de pagament de l’hipoteca. El desnonament va acabar suspès per segon cop i es va marcar una tercera data.

El despatx d’advocats va presentar un nou recurs insistint en què Gramina Holmes no estava legitimada. Es va destinar, però la defensa va presentar un recurs de revisió que es va desestimar i, posteriorment, un recurs de queixa, per interpretar que hi havia un frau de llei.

Es va denegar la suspensió del desnonament però el recurs de queixa va reeixir i es va donar marge per poder apel·lar. El gabinet Torroella Advocats, va formular el recurs indicant que Gramina Holmes havia perdut la condició per poder tenir la finca inscrita.

L’Audiència va estimar aquest recurs i va donar marge a l’apel·lació admetent que el fons voltor no estava legitimat ja que el títol que fonamentava la propietat de Gramina Holmes era nul perquè també s’havia anul·lat l’execució hipotecària. L’organisme judicial també va exposar que Gramina Holmes no podia transmetre l’immoble a tercers ja que quedava invalidat el títol.

Es va interposar un tercer procediment per part dels afectats per tal que la finca es reinscrivís al seu nom. Inicialment es va desestimar, però l’Audiència vistos els antecedents de l’execució i del desnonament va estimar la demanda plenament i va ordenar reinscriure la finca al propietari inicial.

