La barra del bar s’omple de ciència

Tancar-se al laboratori a investigar i publicar els resultats d’assaigs i estudis a revistes especialitzades. Aquesta és la rutina de la majoria de científics que, inevitablement i de forma inconscient, acaben creant una barrera amb la població general. I és que apropar la ciència a la ciutadania d’una forma atractiva i amena no és fàcil, però estan sorgint iniciatives per promoure-ho. «Com que la gent no entra als laboratoris, traslladarem el laboratori als bars».

Amb aquesta declaració d’intencions s’obria ahir el tercer i últim vespre de xerrades, que s’han ofert a diversos locals de Girona, en el marc del Pint of Science. Per tercer any consecutiu, la ciutat ha acollit aquest festival divulgatiu que fa anys que es fa arreu del món. Es tracta d’un esdeveniment que convida els investigadors més capdavanters a compartir els seus coneixements en un ambient relaxat i distès, entre cerveses. Tot plegat propicia una actitud receptiva.

Aquests dies les 21 xerrades repartides en tres bars a Girona s’han assolit amb èxit de públic, tot i que la majoria d’assistents estaven vinculats a la ciència. L’ateneu Salvadora Catà, un dels nous escenaris d’enguany, va acollir dimecres dues xerrades amb una temàtica central i molt adequada a l’actualitat: l’aigua.

En primer lloc, la investigadora Lucia Alexandra Popartan va explicar alguns projectes cooperatius que el grup de laboratori d’enginyeria química i ambiental (Lequia) de la Universitat de Girona i l’ICRA desenvolupa a altres països.

Va relatar com l’aproximació de la població autòctona al repte de la qualitat de l’aigua és molt diferent a la nostra. «Vam intentar desenvolupar mecanismes per potabilitzar l’aigua i gestionar-la millor, però el més curiós és que al final acaben rebutjant aquests mètodes i prefereixen continuar amb la seva manera de fer, encara que suposi beure aigua contaminada». Aquesta experiència, relata, «ens porta a reflexionar que cal tenir en compte aspectes culturals si realment volem ajudar i tenir un impacte positiu amb les nostres actuacions».

Un cop acabada la ponència, el públic va poder intervenir i compartir dubtes. A més, alguns assistents van aprofitar la pausa per tornar a la barra a reomplir els gots. El local ja estava ple abans que comencessin les conferències. Predominava un públic molt jove i la majoria eren estudiants vinculats a l’ICRA. Entre ells, també n’hi havia molts que provenien d’altres països europeus i que estaven estudiant a la Universitat de Girona o a l’ICRA.

Maneres d'estalviar aigua

Seguidament, Maria Pau Garcia (ICRA) va parlar sobre la sostenibilitat i la reutilització de l’aigua. Amb xifres a la mà, va exposar la gran quantitat d’aigua que gastem en el dia a dia, des d’una simple dutxa fins a rentar la roba, i va explicar com podem donar una segona vida a aquest recurs vital.

També va parlar sobre els avantatges i inconvenients de fer ús de l’aigua regenerada, que pot ser útil en activitats d’oci i esportives, com ara els camps de golf, però que en el cas de l’agricultura s’ha de ser prudent, ja que cal assegurar-se que aquest tipus d’aigua no conté contaminants.

El més esperat va ser el joc de preguntes final, que va posar a prova tot el públic i els guanyadors van marxar a casa amb un premi. En definitiva, una forma original d’apagar la set de ciència i trencar barreres centre la recerca i la població. El festival també ha ofert xerrades d’altres temàtiques als bars Dolma Lounge i Saratoga.

