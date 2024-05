El PACMA presenta una denúncia contra els Agents Rurals per matar un senglar a la Devesa de Girona

El Partit Animalista amb el Medi Ambient (PACMA) ha presentat una denúncia a Interior sol·licitant que s'investigui l'afusellament d'un porc senglar a la Devesa de Girona. L'episodi va passar el 17 d'abril, quan l'animal va ser abatut pels Agents Rurals. La formació política animalista i mediambiental assegura que les proves presentades demostren que el senglar que deambulava per la zona no estava ferit ni representava cap perill per a persones o béns. I que, per tant, diuen, "no era necessari ni justificat que els agents rurals utilitzessin armes de foc", sinó que "hauria estat més apropiat l'ús d'armes amb injecció anestèsica per controlar l'animal i traslladar-lo fora de l'àrea de seguretat".

En aquest sentit, el PACMA denuncia que "tot i l'actitud relaxada del senglar, els Agents Rurals, juntament amb la Policia Municipal de Girona, van optar per disparar-lo en dues ocasions, incloent-hi un tret a boca de canó que va resultar en la seva mort". La coordinadora provincial del Partit Animalista a Girona, Aitziber Sáez de Buruaga, critica que la batuda es produís "davant la presència de ciutadans, nens i altres animals, que esperaven que es procedís amb l'ús de dards anestèsics i el trasllat del senglar".

Per aquestes raons, la formació ha instat el departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya a "aclarir els esdeveniments i obrir un possible expedient sancionador contra les persones responsables de les presumptes infraccions", que s'hagin pogut cometre segons el Reglament del Cos d'Agents Rurals de la Comunitat Autònoma de Catalunya i reglament d'armes.