El CAP de Vila-roja contracta un vigilant per l’increment de la inseguretat

L’Institut Català de la Salut (ICS) ha contractat un vigilant de seguretat al CAP de Vila-roja per fer front a l’increment de la inseguretat que pateixen els professionals que hi treballen.

Segons afirmen fonts de l’ICS a aquest diari, l’acció respon a una problemàtica «concreta», de manera que és un servei puntual. Matisen que fa uns anys enrere es va haver d’adoptar la mateixa mesura en una altra casuística, i un cop reconduïda es va retirar el servei de vigilància.

Pel que fa a aquest aspecte, el sindicat Satse lamenta que aquesta mesura torni a ser puntual i demana que sigui definitiva. Fonts del sindicat consideren que les agressions verbals són «molt comunes, no només envers infermeria, si no cap a qualsevol integrant de l’equip amb independència de la seva professió».

Com a exemples, expliquen que sovint usuaris es dirigeixen a un professional en concret perquè no aconsegueixen allò que volen com pot ser un medicament específic, o un diagnòstic amb el qual no estan conformes. El sindicat afegeix que les agressions verbals «passen a amenaces» i consideren que «cal evitar que es materialitzin en agressions físiques envers els membres de l’equip sanitari».

Es tracta del primer centre d’atenció primària a Girona que té un vigilant de seguretat, a diferència dels hospitals, que sí que en tenen per exemple a Urgències. De fet, una de les premisses de Salut és que els centres siguin oberts a la població i sense barreres. Malgrat tot, no és l’únic que ha reclamat més seguretat. Fa uns tres anys, treballadors de Salt van protestar contra l’increment d’agressions i també sol·licitaven que es contractés un vigilant. En aquell cas, Salut va considerar que aquesta «no era la solució» i es va optar per altres mesures com ara reforçar la vigilància policial i reforçar la comunicació amb els cossos de seguretat.

Des del sindicat Satse afegeixen que una problemàtica afegida al CAP de Vila-roja a diferència d’altres centres de complexitat similar és que «només hi ha una desena de persones en el torn de treball i pràcticament tots els professionals són dones». A més, «està apartat del centre de la ciutat i allunyat de les comissaries». És per això que reclamen a l’ICS que faci «pressió» als responsables de la seguretat ciutadana perquè augmentin les rondes policials en aquesta zona.

Fonts de l’ICS matisen que la mesura de contractar un vigilant ha anat precedida d’altres accions, com ara un reforç en la formació als professionals per gestionar situacions potencialment complicades i reforç de la comunicació amb els cossos de seguretat.

