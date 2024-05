Es podrà deixar un màxim de quatre dies seguits una bicicleta a l’aparcament gratuït de Girona

L’Ajuntament de Girona ha posatavui en funcionament el primer aparcament per a bicicletes que està tancat i vigilat amb càmeres. Està situat al parc Central, té capacitat per a 82 bicicletes i funciona amb una aplicació després de registrar-se. Com a màxim, el vehicle pot estar a la instal·lació quatre dies seguits. Si passa d’aquest termini es rep un avís i la bicicleta pot acabar al dipòsit municipal i l’usuari patir una penalització que li impedeixi utilitzar l’equipament temporalment. La regidora de Transició Ecològica i Transformació Urbana, Cristina Andreu, i la regidora de Convivència i Seguretat, Sílvia Aliu, van destacar la intermodalitat de l’aparcament, situat al costat de les estacions de la Renfe, el TAV i d’autobusos.

L’aparcament, que va costar uns 89.000 euros i es va finançar amb fons Next Generation. L’equipament té una estructura principal metàl·lica a base de perfils laminats de color verd. Té ancoratges amb cadenats d’alta seguretat. També hi haurà dotze consignes, que es podran ampliar posteriorment.

L’estructura té disset metres de llargada i 4,35 metres d’ample i una alçada de tres metres.

Està pensat de forma que sigui modular i en permetrà la seva ampliació en el futur de forma senzilla i sense realitzar grans actuacions.