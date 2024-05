Girona té 111 persones sense llar, un 29% més que el 2022

Girona té un 29% més de persones sense llar que el 2022. Almenys, això especifiquen les dades facilitades per l’Ajuntament de Girona després del recompte que es va fer dimecres al vespre. En concret, es van comptar un total de 111 persones que dormien al carrer, mentre que en l’últim recompte que s’havia fet el 2022 n’havien estat 86. De fet, les persones sense llar a Girona, segons les xifres, van en augment amb el pas dels anys, ja que en el recompte de 2016 se’n van registrar una seixantena.

Si es desglossen les xifres del recompte de dimecres, s’observa com la majoria són homes, un total de 99, mentre que el 2022 n’havien estat 81. Mentrestant, es van comptar menys dones que fa dos anys, i s’ha passat de quatre a dues. Per altra banda, també es va xifrar una dona trans (en els anys anteriors no n’hi havia cap) i nou altres persones del grup «gènere no identificat o altres». Aquest últim grup fa referència a les persones que en el moment del recompte estaven dormint i no se’ls va molestar per identificar el gènere. També s’inclouen en aquest grup emplaçaments on hi ha signes evidents que hi dorm alguna persona, però en el moment del recompte no era en aquell espai.

122 voluntaris i 33 zones

Van ser un total de 122 voluntaris els que van realitzar el recompte i van dividir la ciutat en 33 zones per poder-lo dur a terme. Els voluntaris eren membres d'entitats com Càritas, Creu Roja, Associació Nousol, Fundació Diagrama, professionals de l'IAS, professionals d'entitats, estudiants universitaris i de cicles formatius i professionals de l'àrea de servei de l'Ajuntament i del Centre d'Acollida La Sopa. A part, també en van formar part ciutadans no vinculats a cap entitat.

Les tasques van començar cap a les nou del vespre i l’últim grup va arribar al punt de control passat mitjanit. La zona on es van trobar més persones sense llar va ser en els barris de Santa Eugènia de Ter i Can Gibert del Pla, un total de 29. Una xifra que puja respecte al 2022, quan se’n van comptar 22.

En tot cas, la pujada més significativa és la del Barri Vell i el sector del centre, on es van comptar 24 persones en situació de carrer. En l’últim recompte de 2022 només se n’havien comptat 11. Per altra banda, també se’n van xifrar 24 a l’Eixample Nord, un sector que ja en tenia 21 fa dos anys. En les altres zones se’n va trobar menys d’una desena: Parc de la Devesa i Mercadal (6), Eixample Sud (6), Germans Sàbat i Taialà (5), Domeny (5), Fontajau (3), Palau i Avellaneda (2), Montilivi i La Creueta (2), Sant Daniel i Torre Gironella (2), Mas Xirgu (1), Carme-Vista Alegre (1) i Pont Major i Campdorà (1). També es va anar als barris de Vila-roja, Font de la Pólvora i Sant Narcís, on no es va trobar cap persona en situació de carrer. A Sant Narcís se n'havien detectat dues el 2022. Finalment, de les 111 persones sense llar registrades, 74 van accedir a respondre una enquesta.

Subscriu-te per seguir llegint