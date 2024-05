Junts vol saber perquè s'ha exclòs la pacificació de la N-II dels fons Next Generation

El grup de Junts al Senat vol saber perquè s’ha exclòs dels fons Next Generation el projecte per pacificar la N-II al seu pas per Sant Julià de Ramis i de Sarrià de Ter.. En un escrtit signat per per Josep Lluís Cleries i Joan Bagué, la formació demana un informe al Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible sobre l’estudi tècnic que avalaria l’exclusió dels projectes.

Aquests dos Ajuntaments van lamentar fa uns dies que després de destinar treballadors i diners a la redacció dels projectes, s’hagués decidit excloure els treballs que hauria pogut suposar una inversió de 23 milions d’euros.

L’Estat hauria comunicat que no compleixen els requisits. La subdelegació va indicar però, que s’intentaran buscar altres vies per poder desenvolupar el projecte.