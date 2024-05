Un accident a la C-65 a Llambilles deixa un ferit i cues de fins a tres quilòmetres

Un accident de trànsit a la C-65 al seu pas per Llambilles ha deixat un ferit i cues de fins a tres quilòmetres en cada sentit. Segons informa el Servei Català de Trànsit, un cotxe ha fet diverses voltes de campana i ha bolcat. El conductor, únic ocupant del vehicle, ha quedat atrapat. Els fets han tingut lloc a les 17.36 hores al punt quilomètric 23 de la via. El sinistre ha obligat a tallar en ambdós sentits la carretera durant una hora, i això ha provocant retencions importants. A hores d'ara, s'ha reobert parcialment la via, i en sentit sud es fan desviaments per l'interior de la població.

Els Bombers de la Generalitat han acudit amb quatre dotacions i han hagut de rescatar el conductor de dins el turisme. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha traslladat el ferit en ambulància a l'Hospital Trueta de Girona en estat menys greu.