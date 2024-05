Cues de dues hores a Girona per tastar les «cookies» més virals

Qualsevol que passegés per la rambla de la Llibertat dissabte a la tarda podria pensar que la llarga cua que es va formar era per veure algun jugador del Girona a la botiga oficial del club. El desembre els dos ucraïnesos del conjunt dirigit per Míchel, Viktor Tsygankov i Artem Dobyk, van fer que la gent acudís en massa a aconseguir una firma seva. Dissabte, però, res d’això. No hi havia cap jugador del Girona, però igualment la gent va fer dues hores de cues per aconseguir unes postres d’El Desván Bakery, una botiga de cookies i cheesecakes, que va obrir les portes aquest passat dissabte. Unes cues que també feien recordar a aquelles que es van veure els primers dies (i que encara es veuen) a la bikineria dels germans Roca al costat del pont de les Peixateries Velles. Com a la gelateria del Rocambolesc.

I és que aquests no són uns pastissos qualsevol, sinó que tenen una gran fama i s’han fet virals gràcies a les xarxes socials. A Instagram el negoci compta amb gairebé mig milió de seguidors, mentre que a TikTok en són uns 143.000, tot i que hi ha un vídeo que arriba a més de 14 milions de reproduccions. El fenomen de les postres creades per l’eslovaca Lucia Kuráková ha arribat ara a Girona, amb la gent que no es va voler perdre aquesta inauguració on Kuráková es va emocionar en veure tanta gent esperant per provar alguna de les seves especialitats. I més, si en aquest primer dia el preu era de tan sols un euro, mentre que a partir de diumenge ja valien més de quatre euros.

Galetes, a més, molt variades, amb diferents ingredients i amb gustos per tots els paladars. Més afruitats, com poma o maracujà, o de fruits secs, com anous, avellanes o pistatxos. Altres més dolços, com els de tiramisú, brownie o carrot cakes, o de gustos de productes de xocolata coneguts com Oreo, Ferrero Rocher, Nutella o Kinder. Fins i tot, els més atrevits es poden deleitar amb postres més extravagants i de sabors curiosos com bacó amb xarop d’auró (un tipus de planta) o de mojito.

El naixement el 2017

L’aventura de Lucia Kuráková amb el Desván va començar l’any 2017, amb l’obertura del restaurant El Desván a Barcelona, especialitzat amb hamburgueses, natxos i, com no podia ser d’una altra manera, postres. Va ser gràcies a aquests que el negoci es va popularitzar, perquè els clients, més enllà de menjar-los al local, també van començar a demanar per emportar-se’ls.

El fenomen es va fer encara més gran amb l’esclat de la pandèmia el març de 2020. El confinament va fer la guitza a la majoria dels mortals, però Kuráková va saber treure-hi partit. Amb la Covid-19, les demandes es van disparar i feia postres per repartir dia sí i dia també. A vegades, fins a la una de la matinada per satisfer tota la clientela.

Un cop sortit del confinament, Desván va obrir un altre local a Barcelona, El Desván Vermut. Aquest va servir per obrir una botiga de rebosteria provisional, que va servir per adonar-se del suport que li donava la gent, que de mica en mica s’emportava més postres. Per això, a principis de 2021 es va obrir la primera Desván Bakery al barri de l’Eixample de Barcelona, que va ser un autèntic èxit. També amb un gran impacte a les xarxes socials.

Tot això va fer que el negoci anés a més, i el 2022 es va obrir un segon local a Ciutat Condal, aquesta vegada a El Born. En els últims mesos, el negoci ha decidit expandir-se més enllà de Barcelona. A principi d’aquest any va obrir un local a Madrid i, dissabte, ho va fer a Girona, amb una allau de gent que va anar a provar aquests dolços que a partir d’ara s’establiran al número 23 de la rambla de la Llibertat.

