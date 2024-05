Girona, capital del còctel (per un dia)

Girona va acollir per primera vegada a la història el campionat de Catalunya de cocteleria professional, un concurs que havia realitzat fins ahir les seves seixanta-set edicions a Barcelona. D’aquesta manera, la capital de província es va convertir -per un dia- en la capital mundial del còctel, ja que com bé va explicar Tony Vilanova, el secretari i tresorer del Club Bartender de Catalunya i campió del món de «Flairtending» l’any 1997: «Catalunya actualment és un referent mundial en aquest aspecte».

«És una passada veure a gent tan jove i tan professional al mateix temps», explicava Josep Moreno, un dels assistents que van omplir la sala d’actes de l’hotel Ultonia per observar com s’elaboraven les millors begudes alcohòliques del territori. La joventut dels participants va ser una de les qualitats que més van ressaltar tots els assistents, però, sobretot va ser el nivell exhibit el que va despertar els elogis de tothom: «Cada vegada tenim més escoles d’hostaleria i de millor qualitat al país i això repercuteix molt en la qualitat dels barmans i de la gent que treballa al servei en general», va reflexionar el director del «L’ideal», Josep Maria Gotarda. Tanmateix, Gotarda va ser l’encarregat de presidir el jurat del campionat, un jurat que es va dividir en dos grans blocs, per una banda, es va tenir en compte l’aspecte tècnic i formal de la realització del còctel per part del competidor i de l’altra, hi havia un jurat que esperava en una altra sala per a només degustar els combinats.

Respecte i suport

Tot i ser un campionat, en el qual evidentment tothom vol guanyar i quedar primer, la companyonia i respecte entre tots els participants va ser digne d’admirar. Un respecte i suport cap als competidors que es va mostrar de diferents maneres segons la categoria que s’estigués realitzant en aquell moment, per moments hi havia un silenci sepulcral, com si s’estigués jugant un partit de tenis, mentre es feien els còctels de les categories «Bartender digestiu» i «Jove bartender digestiu», però, a l’hora de fer el «Flairbartending», els mateixos participants eren els encarregats d’engrescar el públic.

«Aquest és un dels actes més importants de Catalunya en el món del còctel i que la Mariona Vilanova -la vicepresidenta del Club de Bartenders de Cataluya- hagi fet el pas de portar-lo a Girona és molt bo per la ciutat», va apuntar el propietari i responsable de la sala del «Divinum», Joan Morillo, mentre presenciava l’espectacle. Així mateix, el president del Club Bartenders de Catalunya, Marc Alvàrez va voler destacar «les grans idees originals» dels participants. «La cuina ens ha ajudat molt a evolucionar els còctels», va afirmar en aquest sentit Josep Maria Gotarda. Una evolució d’aquest concepte gastronòmic que ha comportat que restaurants de prestigi com el «Divinum» incorporin la figura d’un «barman» per oferir una línia d’aperitius o fer un àpat marinat amb còctels.

Una nova categoria

D’altra banda, una de les novetats d’aquesta seixanta-vuitena edició ha sigut la incorporació de la categoria «Tiki», un estil que es distingeix per donar a les begudes, principalment basades en rom, un toc polinesi distintiu. Aquest enfocament implica no només l’elecció d’ingredients exòtics, sinó també una presentació elaborada que «transporta els comensals a un paradís tropical amb cada glop».

La jornada gastronòmica només va aturar el dinamisme de les actuacions i les degustacions del jurat per fer una pausa per dinar a la terrassa de l’Ultonia. Una aturada que va servir per agafar energia i afrontar «el plat fort del dia», el concurs clàssic, el qual serveix per classificar al concurs nacional, que enguany es realitza a Lanzarote i que dona el bitllet al Mundial, que està previst que es realitzi a Jerusalem.

A més, seran tres gironins els que representaran la cocteleria a escala estatal de l'1 al 7 de desembre a Lanzarote en el campionat nacional puntuable pel mundial de cocteleria.

Un cop es van dur a terme totes les actuacions de cada categoria el jurat va deliberar; la Nara Palà Serra, de l’escola d’hostaleria de Girona, es va emportar el primer lloc en categoria de jove bartender, en Rubén Zayas, de l’hotel Ultonia, va ser guanyador en la categoria de bartender i en Guillem Bueso, de Palafrugell guanyador en la categoria Flairbartender.

